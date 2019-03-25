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    Держприкордонслужба заспокоїла громадян: жоден спецназ в Україну не прибував

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    <p>В ДПСУ закликали українців не піддаватися провокаціям та паніці</p> - Держприкордонслужба заспокоїла громадян: жоден спецназ в Україну не прибував

    В ДПСУ закликали українців не піддаватися провокаціям та паніці

    Невідомі перед виборами розсилають українцям смс провокативного змісту

    Невідомі особи останніми днями розповсюджують смс-повідомлення з попередженнями про «Майдан 3.0» та спецназ США, який прибув в Україну, щоб стабілізувати ситуацію на період «невизначеності».

    Про це 25 березня написав у Facebook речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

    «Останніми днями багато прикордонників, а можливо, що і інших громадян, почали отримувати смс провокативного змісту від невстановлених осіб. В повідомленнях йдеться про, нібито, таємне прибуття до Києва «американського спецназу», що питання «Майдану 3.0» вже вирішено і не має сенсу служити, бо «за вас все уже порешали», - написав Слободян.

    Він зауважив, що Державна прикордонна служба офіційно заявляє, що жоден американський чи будь-який інший спецназ в Україну не прибував.

    «Прикордонники перебувають на своїх робочих місцях та позиціях і сумлінно та спокійно виконують покладені на них народом України обов'язки. Не варто піддаватися провокаціям та паніці. А у разі, якщо подібні смс приходять і вам на телефон - повідомляйте в компетентні правоохоронні органи. Думаю, джерела цих «повідомлень» будуть встановлені досить швидко», - додав речник ДПСУ.

    Нагадаємо, Національна поліція та МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні, що відбудуться 31 березня.

    До вашої уваги:  
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