Держприкордонслужба заспокоїла громадян: жоден спецназ в Україну не прибував



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В ДПСУ закликали українців не піддаватися провокаціям та паніці

Невідомі перед виборами розсилають українцям смс провокативного змісту

Невідомі особи останніми днями розповсюджують смс-повідомлення з попередженнями про «Майдан 3.0» та спецназ США, який прибув в Україну, щоб стабілізувати ситуацію на період «невизначеності».

Про це 25 березня написав у Facebook речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

«Останніми днями багато прикордонників, а можливо, що і інших громадян, почали отримувати смс провокативного змісту від невстановлених осіб. В повідомленнях йдеться про, нібито, таємне прибуття до Києва «американського спецназу», що питання «Майдану 3.0» вже вирішено і не має сенсу служити, бо «за вас все уже порешали», - написав Слободян.

Він зауважив, що Державна прикордонна служба офіційно заявляє, що жоден американський чи будь-який інший спецназ в Україну не прибував.

«Прикордонники перебувають на своїх робочих місцях та позиціях і сумлінно та спокійно виконують покладені на них народом України обов'язки. Не варто піддаватися провокаціям та паніці. А у разі, якщо подібні смс приходять і вам на телефон - повідомляйте в компетентні правоохоронні органи. Думаю, джерела цих «повідомлень» будуть встановлені досить швидко», - додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, Національна поліція та МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні, що відбудуться 31 березня.