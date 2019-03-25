Росія проводить навчання із застосування ядерної зброї проти європейських країн, - розвідка Міноборони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: gur.gov.ua

Воєнна розвідка України фіксує підготовку до переміщення ядерних боєприпасів на територію окупованого Криму

Воєнна розвідка України фіксує підготовку до переміщення ядерних боєприпасів на територію окупованого Криму. Про тренування ядерних сил Росії розказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький, йдеться у повідомленні на сайті ГУР.

За словами Скібіцького, у ГУР МО України цього року вже фіксували проведення навчань у підрозділах, які залучаються до транспортування ядерних боєприпасів з території РФ на територію окупованого Криму. Ці питання входять до завдань 12 головного управління МО РФ, яке спільно з іншими підрозділами кримського окупаційного угруповання відпрацьовує переміщення ядерних боєприпасів на півострів та здійснює їх підготовку до бойового застосування.

Окрім того, представник ГУР МО України проінформував про формування Росією на території південного військового округу ще однієї ракетної бригади, яка матиме на озброєнні ракетні комплекси «Іскандер» та нові крилаті ракети збільшеного радіуса дії, які можуть бути оснащені ядерною бойовою частиною.

Як повідомлялось, у травні 2018 року нова російська ядерна ракета, яка як заявляв президент Росії Володимир Путін, має необмежений радіус дії, наразі провалила всі випробування. При цьому зазначається, що інша російська ракета з ядерною боєголовкою пройшла два успішних випробування і буде готова для озброєння армії до 2020 року.

Нагадаємо, Росія завезла на Донбас новітні зразки мобільних комплексів звʼязку для бойовиків.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Читайте також: