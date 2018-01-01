  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни

    Деякі знімки публікували раніше в пресі, але більшість з них роками залишалися в закритих архівах
    Оборонні сили Фінляндії передали громадськості 160 000 архівних знімків, які були зроблені з 1939 по 1945 рік. Тобто фотографії охоплюють період від початку Зимової (радянсько-фінської війни) до Лапландської війни між Фінляндією і Німеччиною. Напередодні війни в Фінляндії сформували дев'ять інформаційних компаній, які були підпорядковані головному
    • Сьогодні, 15:12
    • Розсилка
    Фото: sa-kuva.fi

    Деякі знімки публікували раніше в пресі, але більшість з них роками залишалися в закритих архівах

    Оборонні сили Фінляндії передали громадськості 160 000 архівних знімків, які були зроблені з 1939 по 1945 рік. Тобто фотографії охоплюють період від початку Зимової (радянсько-фінської війни) до Лапландської війни між Фінляндією і Німеччиною.

    Напередодні війни в Фінляндії сформували дев'ять інформаційних компаній, які були підпорядковані головному штабу. У період Другої світової війни їх чисельність коливалася від восьми до дванадцяти; близько 150 фотографів служили на лінії фронту. Зроблені ними фотографії повинні були надати кадри реальних боїв, а також матеріал, який був би актуальним з точки зору військової історії та етнографії.

    Читайте також

    1 з 62
    на весь екран згорнути
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни
    Фото: sa-kuva.fi

    Деякі знімки публікували раніше в пресі, але більшість з них залишалися в закритих архівах фотовідділу головного штабу. Тепер ця спадщина знаходиться в онлайн-архіві і доступна широкому загалу.

    У фінському архіві фотографій військового часу опубліковані чорно-білі і кольорові знімки, на яких зображені і солдати на передовій, і мирні жителі, що працюють в тилу.

    Всі зображення з високою роздільною здатністю можна переглядати, завантажувати, редагувати і публікувати, вказуючи джерело онлайн-архіву SA-kuva.

    Джерело: cameralabs.org

    Читайте також
    історія Друга світова війна Фінляндія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ