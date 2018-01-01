Унікальні архівні ретрофото Фінляндії часів Другої світової війни

Деякі знімки публікували раніше в пресі, але більшість з них роками залишалися в закритих архівах

Оборонні сили Фінляндії передали громадськості 160 000 архівних знімків, які були зроблені з 1939 по 1945 рік. Тобто фотографії охоплюють період від початку Зимової (радянсько-фінської війни) до Лапландської війни між Фінляндією і Німеччиною. Напередодні війни в Фінляндії сформували дев'ять інформаційних компаній, які були підпорядковані головному



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Фото: sa-kuva.fi

Деякі знімки публікували раніше в пресі, але більшість з них роками залишалися в закритих архівах

Оборонні сили Фінляндії передали громадськості 160 000 архівних знімків, які були зроблені з 1939 по 1945 рік. Тобто фотографії охоплюють період від початку Зимової (радянсько-фінської війни) до Лапландської війни між Фінляндією і Німеччиною.

Напередодні війни в Фінляндії сформували дев'ять інформаційних компаній, які були підпорядковані головному штабу. У період Другої світової війни їх чисельність коливалася від восьми до дванадцяти; близько 150 фотографів служили на лінії фронту. Зроблені ними фотографії повинні були надати кадри реальних боїв, а також матеріал, який був би актуальним з точки зору військової історії та етнографії.

Деякі знімки публікували раніше в пресі, але більшість з них залишалися в закритих архівах фотовідділу головного штабу. Тепер ця спадщина знаходиться в онлайн-архіві і доступна широкому загалу.

У фінському архіві фотографій військового часу опубліковані чорно-білі і кольорові знімки, на яких зображені і солдати на передовій, і мирні жителі, що працюють в тилу.

Всі зображення з високою роздільною здатністю можна переглядати, завантажувати, редагувати і публікувати, вказуючи джерело онлайн-архіву SA-kuva.

Джерело: cameralabs.org