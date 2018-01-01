Саакашвілі розповів про свою прабабусю, яка «рятувала Сталіна»

Саакашвілі пригадав історію про те, як його прабабуся «виводила Сталіна за руку з дому її батька»

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі розповів, як його прабабуся врятувала Йосипа Сталіна. Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook після перегляду фільму «Смерть Сталіна». «Моя прабабуся Тамара розповідала мені, як рятувала Сталіна від царських жандармів, виводила його за



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі пригадав історію про те, як його прабабуся «виводила Сталіна за руку з дому її батька»

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі розповів, як його прабабуся врятувала Йосипа Сталіна.

Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook після перегляду фільму «Смерть Сталіна».

«Моя прабабуся Тамара розповідала мені, як рятувала Сталіна від царських жандармів, виводила його за руку з дому її батька - багатого промисловця, а Сталін за добро її сім'ї відплатив конфіскацією майна і знищенням її батька і брата», - написав Саакашвілі.

Політик також зазначив, що його вчитель англійської Гела Чарквіані часто бував у Сталіна протягом «декількох років до смерті вождя».

«І ситуація, яку він описував, дуже схожа на ту, яка показана в фільмі», - додав Саакашвілі.

Нагадаємо, міністерство культури Росії вирішило відкликати прокатне посвідчення у британського фільму «Смерть Сталіна».

Голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов назвав фільм «Смерть Сталіна» «провокаційним» і «огидним». Ця кінострічка не варта називатися художнім фільмом, заявив політик.

Натомість у Білорусі дозволили прокат скандальної стрічки.

«Смерть Сталіна» - британсько-французька сатирична комедія шотландського режисера італійського походження Армандо Януччі. В основу сюжету ліг однойменний французький графічний роман Фаб'єна Нурі та Тьєрі Робіна «La mort de Staline». Події фільму розгортаються в березні 1953 року після смерті багаторічного диктатора СРСР Йосипа Сталіна. Поки прості громадяни сумують за радянським вождем, між найближчими соратниками розгортається боротьба за місце наступного генсека.