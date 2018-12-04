  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Унікальний білий олень потрапив на фото в Норвегії

    • Розсилка
    Унікальний білий олень потрапив на фото в Норвегії

    Олені-альбіноси - досить рідкісне явище, адже вони виглядають так через генетичної мутації

    Фотограф Мадс Норсвін з Осло збирався зробити фотографії засніженої природи Норвегії, але в об'єктив його камери потрапив унікальний білий північний олень. Що найцікавіше, олень зовсім не злякався людини і підійшов до Мадса.

    Читайте також

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Унікальний білий олень потрапив на фото в Норвегії
    Унікальний білий олень потрапив на фото в Норвегії
    Унікальний білий олень потрапив на фото в Норвегії
    Унікальний білий олень потрапив на фото в Норвегії
    Унікальний білий олень потрапив на фото в Норвегії

    Маленький олень був настільки білосніжним, що практично повністю зливався зі сніговим покривом. Олені-альбіноси - досить рідкісне явище, адже вони виглядають так через генетичної мутації.

    Джерело: trinixy.ru

    Читайте також
    Норвегія тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ