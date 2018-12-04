Унікальний білий олень потрапив на фото в Норвегії



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Олені-альбіноси - досить рідкісне явище, адже вони виглядають так через генетичної мутації

Фотограф Мадс Норсвін з Осло збирався зробити фотографії засніженої природи Норвегії, але в об'єктив його камери потрапив унікальний білий північний олень. Що найцікавіше, олень зовсім не злякався людини і підійшов до Мадса.

Маленький олень був настільки білосніжним, що практично повністю зливався зі сніговим покривом. Олені-альбіноси - досить рідкісне явище, адже вони виглядають так через генетичної мутації.

Джерело: trinixy.ru