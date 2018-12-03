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    Фото

    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку

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    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку

    Серед фотографій 1870 років є знімки, які сьогодні викликали б обурення, наприклад - мавпа, яка курить трубку

    Рідкісна колекція кольорових слайдів, що вважається найбільш ранніми зображеннями тварин лондонського зоопарку, з'явилася через майже 150 років після того, як вони були зроблені.

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    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку
    Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку

    Серед фотографій 1870 років є, зокрема, нині вже вимерла тварина Квагга - винищене непарнокопитне, що раніше вважалося окремим видом зебр.

    Також є знімки, які сьогодні викликали б обурення, наприклад - мавпа, яка курить трубку.

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