Неймовірні кольорові фото перших тварин, які утримувалися в лондонському зоопарку



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Серед фотографій 1870 років є знімки, які сьогодні викликали б обурення, наприклад - мавпа, яка курить трубку

Рідкісна колекція кольорових слайдів, що вважається найбільш ранніми зображеннями тварин лондонського зоопарку, з'явилася через майже 150 років після того, як вони були зроблені.

Серед фотографій 1870 років є, зокрема, нині вже вимерла тварина Квагга - винищене непарнокопитне, що раніше вважалося окремим видом зебр.

Також є знімки, які сьогодні викликали б обурення, наприклад - мавпа, яка курить трубку.