У Жмеринському районі хворий собака покусав селянина



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На Вінничині новий спалах сказу

У с. Сербинівцях Жмеринського району на Вінниччині зафіксовано випадок захворювання на сказ. Про це йдеться на сайті місцевої райдержадміністрації. Носієм сказу виявився домашній собака, який покусав місцевого жителя.

Через цю подію було скликано засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії району. Вона оголосила село Сербинівці неблагополучним щодо сказу та запровадила карантинні обмеження.

Нагадаємо, раніше у селі Тарасівка Жмеринського району скажений кіт подер і покусав сім’ю.