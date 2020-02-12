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    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж

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    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж

    Безпілотники передають зображення на монітор, де фахівець оцінює стан тварини

    Співробітники вікторіанської служби лісової і дикої природи, за допомогою Австралійських сил оборони, використовують безпілотні літальні апарати і інфрачервоні технології в пошуково-рятувальній операції коал, які постраждали від недавніх лісових пожеж.

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    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж
    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж
    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж
    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж
    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж
    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж
    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж
    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж
    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж
    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж
    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж
    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж
    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж
    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж
    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж
    В Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж

    Безпілотники передають зображення на монітор, де фахівець оцінює стан тварини.

    Якщо коалі потрібна допомога, її відправляють в спеціальний медичний центр. Там тварин лікують і потім випускають назад у дику природу.

    Австралія технології тварини
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