Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги



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За попередніми даними, пожежі не призвели до вимирання будь-якого виду

У результаті пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують «термінової допомоги». Про це повідомляє ВВС.

«Австралія визначила 113 видів тварин, які потребують термінової допомоги після того, як їх чисельність і середовище існування були зруйновані недавніми лісовими пожежами», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, пожежі не призвели до вимирання будь-якого виду.

Але майже всі види у списку — 13 видів птахів, 20 видів рептилій, 5 безхребетних, 19 ссавців, 22 види раків, 17 видів риб — втратили принаймні 30% їх середовища проживання через великі пожежі на півдні і сході Австралії.

Експерти вважають, що коала і валлабі, а також види птахів, риб і жаб, які потерпіли, є одними з тих, хто потребує найбільшої допомоги.

Раніше дослідники підрахували, що більше 1 млрд тварин ймовірно загинули в результаті пожеж в Австралії, починаючи з літа.

Нагадаємо, австралійські правоохоронці звинуватили понад 20 людей у навмисному початку лісових пожеж.

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