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    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги

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    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги

    За попередніми даними, пожежі не призвели до вимирання будь-якого виду

    У результаті пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують «термінової допомоги». Про це повідомляє ВВС.

    «Австралія визначила 113 видів тварин, які потребують термінової допомоги після того, як їх чисельність і середовище існування були зруйновані недавніми лісовими пожежами», - йдеться у повідомленні.

    За попередніми даними, пожежі не призвели до вимирання будь-якого виду.

    Але майже всі види у списку — 13 видів птахів, 20 видів рептилій, 5 безхребетних, 19 ссавців, 22 види раків, 17 видів риб — втратили принаймні 30% їх середовища проживання через великі пожежі на півдні і сході Австралії.

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    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги
    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги
    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги
    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги
    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги
    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги
    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги
    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги
    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги
    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги
    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги
    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги
    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги
    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги
    Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги

    Експерти вважають, що коала і валлабі, а також види птахів, риб і жаб, які потерпіли, є одними з тих, хто потребує найбільшої допомоги.

    Раніше дослідники підрахували, що більше 1 млрд тварин ймовірно загинули в результаті пожеж в Австралії, починаючи з літа.

    Нагадаємо, австралійські правоохоронці звинуватили понад 20 людей у навмисному початку лісових пожеж. 

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