Зарплати на підприємствах космічної галузі: ЗМІ повідомили про разючу різницю



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У Держкосмосі робітники отримують до 10 тисяч на місяць, директори - у десятки разів більше

У директорів Держкосмосу – «космічні» зарплати

У 2018 році середня зарплата директорів держпідприємств, пов'язаних з космічною галуззю в Україні, становила 106 тис. грн. Натомість гендиректор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов того ж року отримав виплат на суму понад 5,5 млн грн.

Голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський опублікував інфографіку з посиланням на фінансові показники космічних держпідприємств 2018 року.

У ній, зокрема, є дані по заробітній платі працівників державних космічних підприємств. Зазначається, що середня зарплата у держкосмосі становить 10,5 тис. грн, а звичайний робітник отримує 8,5 тис. грн.

«За останньою фінансовою звітністю станом на 2018 рік, підприємства Держкосмосу спромоглися заробити 74,7 млн грн збитків замість запланованих 163 млн прибутків. І вишенька на торті: середня зарплата управлінців по підприємствах Держкосмосу - 10,6 тис грн на місяць. А робітників - 8,5 тис грн. Тобто навіть не конкурує з поширеними торговельними мережами АТБ чи «Сільпо», - коментує інфографіку Канєвський.

Експерт додав, що з 18 колись діючих підприємств Держкосмосу 5 у стані припинення існування, 1 - у стані банкрутства. Серед яких - Київський радіозавод, Дніпрокосмос, Харківський завод електроапаратури та інші.

«Це все втрачені робочі місця та технології», - пояснив Гліб Канєвський.

До слова, наприкінці 2019 року гендиректор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов виписав собі під новий рік премію в 608 тисяч гривень.

У 2018 році Дегтярьов посів п'яте місце в рейтингу найбільш високооплачуваних керівників державних підприємств України, його річна зарплата склала 5 509 203 гривні.

Джерело: Українські новини