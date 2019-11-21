Україна взяла участь в престижній міжнародній авіавиставці Dubai Airshow 2019. Ексклюзивні фото



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Місячний лендер-хоппер – новітня розробка КБ «Південне» для наукових космічних місій

«Главком» пропонує читачам ексклюзивні фото з Dubai Airshow 2019

Зокрема, на 16-му Міжнародному аерокосмічному салоні Dubai Airshow 2019 провідне підприємство космічної галузі України ДП «КБ «Південне» вперше представило модель у масштабі 1:5 лендера-хоппера для дослідження Місяця.

Місячний лендер-хоппер – новітня розробка КБ «Південне» для наукових космічних місій, особливістю якого є те, що після приземлення на поверхню Місяця він здатен на три стрибки на відстань до 20 км, переносячи з собою наукове обладнання, а також виконувати у кожній точці приземлення наукові дослідження.

Нагадаємо, що на експозиції КБ також представлено моделі перспективних ракет-носіїв Cyclone-1M, Cyclone-4M, Mayak-SH-5, Mayak-M3.9, габаритно-динамічний макет космічного апарата YuzhSat, маршовий двигун RD-843, а також майданчик для віртуальної прогулянки Місячною промислово-дослідною базою розробки КБ «Південне».

Також під час Dubai Airshow 2019, яке тривало протягом п'яти днів, на території аеропорту Аль Мактум проходили авіашоу з участю провідних світових виробників аерокосмічної індустрії, а також пілотажних груп.