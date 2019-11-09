Українська авіакомпанія скасувала ряд авіарейсів з Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Компанія «Мотор Січ» скасувала всі рейси з Києва до Ужгорода

Авіакомпанія «Мотор Січ» скасувала всі авіарейси з Києва до Ужгорода, Львова та Одеси.

Про це повідомляє avianews.com.

Як повідомляється, авіакомпанія до 20-21 грудня скасувала рейси з Києва до Львова та Одеси. В «Мотор Січ» наголосили, що пасажири скасованих авіарейсів можуть повернути квитки без виплати штрафу.

Також компанія скасувала всі рейси з Києва до Ужгорода. Ймовірно, рейси за напрямком «Київ-Ужгород» будуть відновлені до весни 2020 року.

Крім того, за словами директора міжнародного аеропорту «Ужгород» Руслана Лііса, компанія «Мотор Січ» має намір збільшити кількість авіарейсів до Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія «Мотор Січ» скасовує більшість рейсів з Києва до Одеси та Львова.

Раніше «Мотор Січ» анонсувала відкриття з 1 вересня двох міжнародних рейсів з Дніпра в Мінськ і Бургас.

До слова, українські авіакомпанії виконали без затримок 86,2% з 5122 рейсів з аеропортів України у вересні 2019 року, тоді як у іноземних авіаперевізників показник склав 83,9% при кількості вильотів 3251.

Серед українських авіакомпаній найбільш пунктуальною у вересні 2019 року з результатом 95,8% стала «Мотор Січ», друге місце посіла «Роза Вітрів» з показником 93,8%, а замкнула трійку лідерів YanAir, що виконала без затримок 91,1% рейсів.