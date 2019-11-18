У Китаї презентували літак з українськими двигунами (фото)



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Відзначається, що використання нової модифікації L-15 позитивно позначиться на підготовці пілотів і надасть переваги під час можливого бойового застосування

Двомісний L-15B призначений для використання в якості легкого винищувача-штурмовика і перехідного навчально-бойового літака

У Китаї відбулася презентація нового легкого навчально-бойового літака L-15B, що є модифікованим варіантом літака L-15 (JL-10).

Про це з посиланням на «Український мілітарний портал» повідомляє ЦТС.

Презентація та демонстраційні польоти навчально-бойового літака L-15B відбулися 2 листопада на льотній конференції китайської авіапромислової групи Hongdu Aircraft Industry Group (HAIG) в Наньчані.

Двомісний L-15B призначений для використання в якості легкого винищувача-штурмовика і перехідного навчально-бойового літака. Демонстрація дослідного зразка відбулася 3 травня 2017 року одному з цехів авіазаводу в Наньчані.

Головна відмінність від базового варіанту L-15, це новий форсажний варіант двигуна АІ-222-25, виробництва АТ «Мотор Січ», що розроблений запорізьким КБ «Івченко-Прогрес». Дані двигуни дозволяють літаку розвивати надзвукову швидкість, що є перевагою перед існуючою серійною модифікацією.

L-15B оснащений бортовим РЛС, комплексами самооборони і управлінням зброєю.

Відзначається, що використання нової модифікації L-15 позитивно позначиться на підготовці пілотів і надасть переваги під час можливого бойового застосування.

В «Українському мілітарному порталі» також уточнили, що переговори з військовим відомством КНР про організацію виробництва на українських авіапідприємствах китайського двомісного багатоцільового літака L-15 ведуться вже протягом декількох років.

Цієї осені ЗМІ повідомляли про те, що приватний підрядник з питань безпеки і неофіційний радник президента США Дональда Трампа Ерік Прінс веде переговори про покупку «Мотор Січі», найбільшого українського виробника авіадвигунів. А в кінці серпня з'явилася інформація, що США намагаються перешкодити Китаю купити компанію «Мотор Січ». У Вашингтоні вважають, що ця угода зможе дати Пекіну важливі оборонні технології.