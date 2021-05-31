Весна в Нідерландах: приголомшливі фото подарують дозу релаксу

Фотограф намагався передати красу весняного ранку до того, як підуть дощі

Нідерландський фотограф Альберт Дрос упіймав чудові моменти весни 2020 і 2021 років на своїй батьківщині. Свої роботи фотограф розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Більшість світлин митець зробив рано вранці, аби встигнути закарбувати пробудження природи до того, як розпочнуться. Ось декілька його світлин з найбільш мальовничими пейзажами.

Варто нагадати, що природа Нідерландів не багата, там практично немає гір, але люди доклали великих зусиль і рукотворна природа цієї невеличкої країни нікого не залишить байдужим. У Нідерландах прекрасно облаштували Національні парки, де будь-який охочий може прогулятися вимощеними доріжками, насолодитися прекрасним виглядом живих рослин і дерев, побродити піщаними дюнами на узбережжі.

Додамо, що відомий телеведучий Дмитро Комаров розповів про цікаве місце для відпочинку в Україні, яке не поступається Мальдівам.

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