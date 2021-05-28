Кращий за Мальдіви: відомий телеведучий розповів про курорт-«перлину» в Україні (фото)

Чарівний острів розташований неподалік від Скадовська в Херсонській області

Відомий телеведучий Дмитро Комаров розповів про цікаву місце для відпочинку в Україні, яке не поступається Мальдівам. Про це мандрівник розповів на своїй сторінці в Facebook.

«Хочете на Мальдіви, але щоб удома, в Україні, без перельоту і дешево? Щоб блакитна прозора вода, ідеально чистий пісок, дельфіни в двох метрах від берега, і ваше житло на першій лінії в п’яти метрах від теплої морської води?», – заінтригував любителів туризму Дмитро Комаров.

Телеведучий розповів, що програма «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» продовжує готувати сюрпризи. «Цей випуск особливий у всьому. По-перше, вперше я поїду в експедицію не один, а з дружиною Сашею Кучеренко. По-друге, вперше Саня Дмитрієв в експедиції залишить камеру і буде не оператором, а героєм програми, разом зі своєю сім'єю, дружиною Ірою Спірідоновою та донькою Алісою», – наголосив Дмитро Комаров.

Цього разу йтиме мова про острів, який називається Джарилгач. Він розташований неподалік від Скадовська в Херсонській області. «Я полюбив його ще на початку 2000-х, коли вирушив туди з друзями. Тоді Джарилгач був абсолютно безлюдним», – наголосив Дмитро Комаров.

Він уточнив, що ще задовго до створення «Світу навиворіт» дізнався, що в Україні є свій райський острів. Згодом про Джарилгач почали цікавитися люди і туристи стали поступово його освоювати.

«Ми їздили туди часто. Маяк, спроектований учнем самого Ейфеля, був у хорошому стані, ми влаштовували там фотосесії на плівкові фотоапарати. Хто був на острові зараз, просто не повірить, що тоді наші намети були біля Маяка єдиними. Сьогодні до Маяку в сезон ходять великі пасажирські судна, людей дуже багато, а сам маяк в аварійному стані. Але природа і атмосфера залишилася незмінною – це рай. З огляду на, що «острів Джа» довжиною 42 кілометри, то безлюдні місця все одно можна знайти», – засипав українців деталями Дмитро Комаров.

Додамо, що столична сфера туризму може вийти з кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, раніше, ніж світова. Київ має для цього всі необхідні можливості.