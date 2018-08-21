Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки



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Фотографії, які Куделка зробив в ті дні, стали головним візуальним символом радянської агресії

Рівно 50 років тому, в ніч на 21 серпня 1968 року, радянські війська (разом з військами декількох інших країн Варшавського договору) увійшли до Чехословаччини. Так закінчилася «Празька весна» - спроба Олександра Дубчека та інших лідерів Чехословацької компартії лібералізувати прорадянський режим.

У день введення військ 30-річний чеський фотограф Йозеф Куделка був в Празі - за рік до цих подій він вирішив кинути кар'єру інженера заради фотографії; журналістом він ніколи не працював. Фотографії, які Куделка зробив в ті дні, стали головним візуальним символом радянської агресії: незабаром їх вивезли з країни і опублікували в Нью-Йорку, в цілях безпеки не називаючи імені автора знімків.

На наступний рік Куделка (все ще анонімно) отримав одну з найпрестижніших фотографічних нагород - золоту медаль Роберта Капи.

Джерело: meduza.io