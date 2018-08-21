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    Фото

    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки

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    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки

    Фотографії, які Куделка зробив в ті дні, стали головним візуальним символом радянської агресії

    Рівно 50 років тому, в ніч на 21 серпня 1968 року, радянські війська (разом з військами декількох інших країн Варшавського договору) увійшли до Чехословаччини. Так закінчилася «Празька весна» - спроба Олександра Дубчека та інших лідерів Чехословацької компартії лібералізувати прорадянський режим.

    У день введення військ 30-річний чеський фотограф Йозеф Куделка був в Празі - за рік до цих подій він вирішив кинути кар'єру інженера заради фотографії; журналістом він ніколи не працював. Фотографії, які Куделка зробив в ті дні, стали головним візуальним символом радянської агресії: незабаром їх вивезли з країни і опублікували в Нью-Йорку, в цілях безпеки не називаючи імені автора знімків.

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    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки
    Як 50 років тому радянські танки окупували Прагу. Ретрофото чеського фотографа Йозефа Куделки

    На наступний рік Куделка (все ще анонімно) отримав одну з найпрестижніших фотографічних нагород - золоту медаль Роберта Капи.

    Джерело: meduza.io

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