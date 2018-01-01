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    Як молодь Донеччини вшановувала героїв Небесної сотні. Фотогалерея

    Патріотична молодь з Покровська та Мирнограду, що на Донбасі вшанувала пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні
    Зокрема, на честь майданівців, які загинули за свободу та майбутнє України, молодь запалила слова «Небесна Сотня».  У рамках заходу патріоти також відпустили у небо десятки білих кульок, які символізували вбитих героїв Майдану. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Читайте також: «Третій Майдан вже триває». Українці
    • Сьогодні, 18:57
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    Вшанування героїв Небесної сотні
    Фото: Новости Донбасса
    Вшанування героїв Небесної сотні

    Патріотична молодь з Покровська та Мирнограду, що на Донбасі вшанувала пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні

    Зокрема, на честь майданівців, які загинули за свободу та майбутнє України, молодь запалила слова «Небесна Сотня». 

    У рамках заходу патріоти також відпустили у небо десятки білих кульок, які символізували вбитих героїв Майдану.

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    Як молодь Донеччини вшановувала героїв Небесної сотні. Фотогалерея
    Як молодь Донеччини вшановувала героїв Небесної сотні. Фотогалерея
    Як молодь Донеччини вшановувала героїв Небесної сотні. Фотогалерея
    Як молодь Донеччини вшановувала героїв Небесної сотні. Фотогалерея
    Як молодь Донеччини вшановувала героїв Небесної сотні. Фотогалерея

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