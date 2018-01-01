Як молодь Донеччини вшановувала героїв Небесної сотні. Фотогалерея
- Сьогодні, 18:57
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Фото: Новости Донбасса
Вшанування героїв Небесної сотні
Патріотична молодь з Покровська та Мирнограду, що на Донбасі вшанувала пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні
Зокрема, на честь майданівців, які загинули за свободу та майбутнє України, молодь запалила слова «Небесна Сотня».
У рамках заходу патріоти також відпустили у небо десятки білих кульок, які символізували вбитих героїв Майдану.
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