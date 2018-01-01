Як молодь Донеччини вшановувала героїв Небесної сотні. Фотогалерея

Патріотична молодь з Покровська та Мирнограду, що на Донбасі вшанувала пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні

Зокрема, на честь майданівців, які загинули за свободу та майбутнє України, молодь запалила слова «Небесна Сотня». У рамках заходу патріоти також відпустили у небо десятки білих кульок, які символізували вбитих героїв Майдану. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Читайте також: «Третій Майдан вже триває». Українці