Як природа забирає Чорнобиль. Депресивні фото з зони відчуження



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Ці фотографії виглядають дещо моторошними, особливо якщо уявити, що колись там вирувало життя

Після аварії на Чорнобильській АЕС людина покинула ці землі, і природа взялася за свою справу. Дуже повільно, але впевнено, вона стала поглинати бетонні конструкції, все більше опановуючи ці території.

Прийшли тварини, і вся ця місцевість стала схожа на ліс. Ці фотографії виглядають дещо моторошними, особливо якщо уявити, що колись там вирувало життя.

Джерело: trinixy.ru