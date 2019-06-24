Під Києвом живодер садовими вилами покалічив собаку



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Жертвою чоловіка став американський стаффордширський тер’єр

Чоловік за жорстоке поводження з тваринами сяде на лаву підсудних

На Київщині судитимуть чоловіка, який познущався над собакою. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Встановлено, що 36-річний мешканець Києво-Святошинського району, зневажаючи загальноприйняті в суспільстві норми моралі щодо поводження з тваринами, в порушення норм Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», які передбачають заборону вчинення дій, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження, із застосуванням гострих садових вил наніс низку колото-різаних проникаючих поранень собаці породи американський стаффордширський тер’єр, що завдало їй істотного болю та страждань та призвело до каліцтва», - розповіли в прокуратурі.

За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами) відносно чоловіка надіслано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Баришівському районі Київщини 21-річна дівчина заморила голодом близько 20-ти собак і котів.