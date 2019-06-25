Під Києвом пес бійцівської породи ледь не загриз жінку (фото)



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Наразі пса утримують під суворим наглядом та обмеженим пересуванням Фото: Нацполіція

Літня жінка госпіталізована до лікарні з численними ранами і переломом плеча

У Київській області літня жінка постраждала від нападу бійцівського пса. Подія трапилась на одній з вулиць Василькова. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Пес бійцівської породи відірвався з прив’язі та вистрибнув за межі двору приватного домоволодіння. В цей час повз будинку проходила 77-літня жінка, яка і зазнала нападу тварини.

Небайдужі перехожі допомогли жінці та викликали «швидку». Потерпілу госпіталізували до лікарні із закритим переломом лівого плеча та числернними кусаними ранами верхніх і нижніх кінцівок.

На місці події працювали екіпажі реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції.

Наразі пса утримують під суворим наглядом та обмеженим пересуванням.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, у травні у місті Вишневе до лікарні було госпіталізовано 8-річну дівчинку, яку сильно покусав собака.