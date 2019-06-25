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    Під Києвом пес бійцівської породи ледь не загриз жінку (фото)

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    <p>Наразі пса утримують під суворим наглядом та обмеженим пересуванням</p> - Під Києвом пес бійцівської породи ледь не загриз жінку (фото)

    Наразі пса утримують під суворим наглядом та обмеженим пересуванням

    Фото: Нацполіція

    Літня жінка госпіталізована до лікарні з численними ранами і переломом плеча

    У Київській області літня жінка постраждала від нападу бійцівського пса. Подія трапилась на одній з вулиць Василькова. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Пес бійцівської породи відірвався з прив’язі та вистрибнув за межі двору приватного домоволодіння. В цей час повз будинку проходила 77-літня жінка, яка і зазнала нападу тварини.  

    Небайдужі перехожі допомогли жінці та викликали «швидку». Потерпілу госпіталізували до лікарні із закритим переломом лівого плеча та числернними кусаними ранами верхніх і нижніх кінцівок.

    На місці події працювали екіпажі реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції.

    Наразі пса утримують під суворим наглядом та обмеженим пересуванням.

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    Під Києвом пес бійцівської породи ледь не загриз жінку (фото)
    Під Києвом пес бійцівської породи ледь не загриз жінку (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

    Нагадаємо, у травні у місті Вишневе до лікарні було госпіталізовано 8-річну дівчинку, яку сильно покусав собака. 

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