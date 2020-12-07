Як світ готується до Нового року під час пандемії коронавірусу. Фоторепортаж
Drive-thru різдвяна село в Сьюдад-Хуарес, Мексика
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters
У новій реальності в різних країнах все ж намагаються зберегти новорічний настрій
2021-й рік людство готується зустрічати в умовах пандемії. В європейських країнах все ще діють обмеження, введені через другу хвилю захворюваності.
У новій реальності в різних країнах намагаються зберегти новорічний настрій: Санта Клаус зустрічається з дітьми по відеозв'язку, а ярмарки працюють за системою drive-thru (відвідування на автомобілі)