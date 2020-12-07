  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Як світ готується до Нового року під час пандемії коронавірусу. Фоторепортаж

    • Розсилка
    <p>Drive-thru різдвяна село в Сьюдад-Хуарес, Мексика</p> - Як світ готується до Нового року під час пандемії коронавірусу. Фоторепортаж

    Drive-thru різдвяна село в Сьюдад-Хуарес, Мексика

    Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

    У новій реальності в різних країнах все ж намагаються зберегти новорічний настрій

    2021-й рік людство готується зустрічати в умовах пандемії. В європейських країнах все ще діють обмеження, введені через другу хвилю захворюваності.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Фото: Ritzau Scanpix / Henning Bagger via Reuters Ольборг, Данія
    Фото: Seth Wenig / AP Бріджпорт, Коннектикут, США
    Фото: Jason Cairnduff / Reuters Актор в костюмі Гринча зустрічає глядачів на в'їзді в автокінотеатр в Манчестері, Великобританія
    Фото: Amir Cohen / Reuters Різдвяна фотосесія на Мертвому морі на курорті Ейн-Бокек, Ізраїль
    Фото: Georg Wendt / dpa via AP Рятувальник в костюмі Санта Клауса вітає дітей в Університетській клініці Еппендорф в Гамбурзі, Німеччина
    Фото: Andreas Gebert / Reuters Drive-thru різдвяний ярмарок в Німеччині
    Фабрика з виготовлення новорічних іграшок в місті Двур-Кралове-над-Лабем, Чехія
    Фото: Craig Ruttle / AP Вид на екіпаж Санта Клауса з Емпайр Стейт Білдінг в Нью-Йорку, США. Через пандемію відвідування параду глядачами заборонили
    Фото: Bernadett Szabo / Reuters Кондитерська в Угорщині
    Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters Drive-thru різдвяна село в Сьюдад-Хуарес, Мексика
    Фото: Carla Carniel / AP Актори в образі Санта Клауса і Місіс Клаус виступають по відеозв'язку в Сан-Паулу, Бразилія
    Фото: Reuters, АР

    У новій реальності в різних країнах намагаються зберегти новорічний настрій: Санта Клаус зустрічається з дітьми по відеозв'язку, а ярмарки працюють за системою drive-thru (відвідування на автомобілі)

    Теги: новорічні свята Різдвяні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies