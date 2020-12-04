На киян чекає спортивний фестиваль під Аркою дружби народів

У столиці відбудуться міжнародні змагання сноубордистів і лижників

19-20 грудня біля Арки дружби народів у Києві удруге відбудуться змагання для професійних сноубордистів і лижників «Дабл Тріпл Snow Fest 2020». Про це повідомила сьогодні під час онлайн-брифінгу директорка Департаменту культури Київської міської держадміністрації Діана Попова.

«Минулого року кияни із задоволенням спостерігали за змаганнями європейських та українських сноубордистів і лижників. Цей прекрасний захід відбудеться і цьогоріч! Звісно, через карантинні обмеження на кількість глядачів, ми будемо вести пряму трансляцію. Тож, не переймайтеся, кожен зможе слідкувати за дійством онлайн. Цікаво, що окрім майданчика зі спортсменами, знімальна група фільмуватиме і ковзанку, і прекрасну ялинку, і підсвічений міст, і оглядовий майданчик біля Арки дружби народів… Це буде справді феєрично!» – сказала вона.

Проєкт «Дабл Тріпл Snow Fest 2020» – переможець Громадського бюджету. За інформацією його організаторів – команд don’t Take Fake і RadioDay – свою участь окрім українців уже підтвердили райдери із 11 країн світу: США, Канади, Нідерландів, Франції, Бельгії, Австрії, Іспанії, Італії, Грузії, Польщі та Словаччини. Вони змагатимуться у категоріях «air» та «jibbing» за сумарний призовий фонд 10 тис. євро. Усі спортсмени попередньо проходитимуть перевірку на Covid-19 у своїх країнах та медичний огляд перед участю у змаганнях. Кваліфікаційні відбори пройдуть в індивідуальних заїздах, аби уникнути скупчення спортсменів.

Сніговий спот для глядачів буде з урахуванням актуальних карантинних обмежень. Нова конструкція, що вже скоро почне будуватися під Аркою дружби народів, об’єднає професійний сніговий спот із декораціями засніженого міста.

Торік Дабл Тріпл Snow Fest зібрав понад 70 райдерів із восьми країн і став найпомітнішим сноубордичним та лижним змаганням року із понад 35 тис. відвідувачами за один вікенд.

Як повідомлялося, офіційне новорічне святкування в Києві триватиме із 19 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая.