Як виглядала дитяча праця 100 років тому. Фотогалерея



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В ті роки ніхто особливо не турбувався про дітей, які тяжко працюють, адже це було практично нормою

Всього лиш близько 100 років тому дитинство виглядало найчастіше зовсім не так, яким воно є в наші дні. Вся справа в тому, що вже з дуже юних років діти починали працювати і виконували досить важку роботу.

В ті роки ніхто особливо не шкодував їх, адже це було практично нормою. Звичайно ж, мова йде зовсім не про нащадків багатих і знаменитих людей, а про дітей звичайного робочого класу.

Джерело: trinixy.ru