Статус УПЦ МП має бути змінений. Час готуватися

Не можна чекати, поки Томос вручать новому предстоятелю, роботу з інформування та неконфліктної концептуалізації Єдиної Помісної церкви треба починати вже зараз.

Треба віддати належне: в інтерв'ю та коментарях на найвищому рівні прозвучали запевнення влади, що ніяких гонінь не буде. Але при цьому статус УПЦ МП має бути змінений і чітко визначений.

Необхідно готувати команди юристів, які повинні були вже почати розбиратися в питаннях власності в тих парафіях, де вже відбулися переходи або відбуваються конфлікти навколо храмів, пов'язаних з переходами громад в іншу юрисдикцію.

У більшості регіонів на кладовищах в основному стоять храми тільки Московського патріархату. Україна вже була свідком ганебних і вибухонебезпечних ситуацій, коли священик цього патріархату відмовлявся відспівувати дітей, хрещених у Київському патріархаті, або тільки під тиском відспівував загиблих атошників. Тобто ті питання, де церква стикається з емоційно-інтимним боком життя, повинні бути врегульовані вже зараз. Або ж має ставитися питання створення храмів або каплиць Єдиної Помісної, або добиватися почергового служіння в храмах при кладовищах. Читайте також Держстат підрахував населення України Сьогодні, 06:41

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Геращенко: у 2018 році ми ні на крок не просунулися у врегулюванні ситуації на Донбасі Сьогодні, 05:23 Усім – і чиновникам, і автокефалістам всіх видів і мастей – треба навчитися працювати в парадигмі виграв-виграв, а не зіштовхувати два дискурси: російський та український. Питання якості проповіді (священик повинен знати, що несе відповідальність за антиукраїнську проповідь) та імпорту церковної літератури може бути під контролем держави. Ще одне питання: підготовка священиків. Чому і як навчають і навчатимуть семінаристів УПЦ МП (а в семінарії зазвичай навчаються дуже хороші діти) після надання Україні Томосу, краще не уявляти. Тому дуже важливо зробити неможливим налагодження мережі своїх духовних вишів церкві, чий центр знаходиться в країні-агресорі. Можливо, використовувати досвід Греції, де духовні семінарії та академії є частиною державної системи освіти, як варіант – налагодити співпрацю з православними академіями Греції, Франції та Америки. Це навскидку.

Джерело: блог Лани Самохвалової

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