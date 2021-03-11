Занедбані землі і коти. Який вигляд має Фукусіма через десять років після аварії на АЕС
Значна частина місцевих жителів Фукусіми не хоче повертатися на покинуті території через збереження загрози радіоактивного опромінення
11 березня 2011 року землетрус і цунамі призвели до аварії на АЕС «Фукусіма-1». Від стихійного лиха загинули більше 18 тис. чоловік.
Що відбувається в зоні відчуження зараз – дивіться у фоторепортажі.
Незважаючи на зусилля японської влади з відновлення життя в Фукусімі, велика частина місцевих жителів не має наміру повертатися на покинуті території через збереження загрози радіоактивного опромінення і відсутність інфраструктури.