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    Занедбані землі і коти. Який вигляд має Фукусіма через десять років після аварії на АЕС

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    Занедбані землі і коти. Який вигляд має Фукусіма через десять років після аварії на АЕС
    Фото: Рейтерс

    Значна частина місцевих жителів Фукусіми не хоче повертатися на покинуті території через збереження загрози радіоактивного опромінення

    11 березня 2011 року землетрус і цунамі призвели до аварії на АЕС «Фукусіма-1». Від стихійного лиха загинули більше 18 тис. чоловік.

    Що відбувається в зоні відчуження зараз – дивіться у фоторепортажі.

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    Сакае Като після аварії в березні 2011 року відмовився залишати свій будинок у префектурі Фукусіма. Ось уже десять років він живе і доглядає за покинутими кішками на закритій території
    Като тримає миску з наживкою, яка використовується для вилову і порятунку покинутих кішок
    До катастрофи 57-річний чоловік володів невеликою будівельною фірмою. Він вирішив залишитися в небезпечній зоні, яку покинули 160 тис. чоловік, побачивши кинутих і вмираючих домашніх тварин в спорожнілих будинках
    Земля, на якій залишається Като, належала його родині протягом трьох поколінь. «Я не хочу їхати, мені подобається жити в цих горах»
    Занедбані землі і коти. Який вигляд має Фукусіма через десять років після аварії на АЕС
    За десять років Като поховав 23 кішки, а зараз під його наглядом перебуває 41 кішка. Він також врятував собаку і підгодовує диких звірів
    Занедбані землі і коти. Який вигляд має Фукусіма через десять років після аварії на АЕС
    Занедбані землі і коти. Який вигляд має Фукусіма через десять років після аварії на АЕС
    Хісае Унум годує овочами бика на ранчо, яке належить Масамі Есідзаві. Він порушив вказівку вбити опромінений худобу в знак протесту проти уряду і Tokyo Electric Power, оператора АЕС. У стаді живе одна корова, що належала до катастрофи Хісае. Вона єдина з її 50 корів вижила і стала останнім сполучною ланкою між нею і її минулим життям
    Хісае Унум в лютому відвідала селище Футаба в префектурі Фукусіма, щоб поглянути на свій покинутий будинок. Її житло знаходиться в 2,5 км від зруйнованої атомної електростанції. Її будинок витримав землетрус десять років тому, але зараз близький до того, щоб остаточно впасти. «Я здивована, що він все ще стоїть», - сказала 67-річна фермерша
    Будинок Сакае Като знаходиться поруч з полем, на якому проводилася дезактивація. Като офіційно дозволено відвідувати будинок, але заборонено в ньому ночувати. Двоповерхова дерев'яна будівля в поганому стані: подекуди в даху і в стінах з'явилися дірки. На територіях, де пройшла евакуація після трагедії, відключені комунікації. У будинку Като немає води, і він змушений їздити набирати її в громадських туалетах за межами небезпечної зони
    Занедбані землі і коти. Який вигляд має Фукусіма через десять років після аварії на АЕС
    Занедбані землі і коти. Який вигляд має Фукусіма через десять років після аварії на АЕС
    Занедбані землі і коти. Який вигляд має Фукусіма через десять років після аварії на АЕС
    Фото: Рейтерс

    Незважаючи на зусилля японської влади з відновлення життя в Фукусімі, велика частина місцевих жителів не має наміру повертатися на покинуті території через збереження загрози радіоактивного опромінення і відсутність інфраструктури.

    Теги: Японія АЕС Азія землетрус
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