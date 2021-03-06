Вітренко сказав, коли Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі

Стратегічна позиція Міністерства енергетики – не підтримувати імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

У 2022 році об'єднана енергетична система (ОЕС) України відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і перейде в ізольований режим роботи.

Про це сказав в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко під час онлайн зустрічі з міністром енергетики Литовської Республіки Дайнюсом Крейвісом, повідомляє Міністерство енергетики України.

«Процес синхронізації виходить на фінішну пряму – у 2022 році ОЕС України відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і перейде в ізольований режим роботи. Після цього, у 2023 році відбудеться повна синхронізація з ENTSO-E», – наголосив очільник Міненерго.

Як зазначається, синхронізація з ENTSO-E забезпечить демонополізацію ринку електроенергії в Україні та допоможе впровадити на ньому дієві прозорі європейські правила та процедури.

Під час зустрічі обговорювалися також питання синхронізації ОЕС України з енергосистемою континентальної Європи, імпорт електроенергії з Білорусі та співпраця щодо реалізації пілотного проєкту виробництва тепла з біомаси, введення електронної системи торгівлі.

Зазначалося також, що Україна має залежність від постачання ядерного палива і вугілля з РФ. Тому розглядає можливість заміщення цього постачальника енергоресурсів. Очільник Міненерго наголосив, що стратегічна позиція Міністерства енергетики – не підтримувати імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, тож Міненерго напрацьовує механізми проходження осінньо-зимового періоду без такого імпорту.

В контексті імпорту електроенергії з Білорусі учасники зустрічі торкнулися питання Астравської АЕС (Білорусь).

«Це геополітичний проєкт: це спільна загроза для Литви та України, тому ми повинні проявити солідарність, зупинивши її подальший розвиток», – сказав міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.

Міністри домовилися створити спільну робочу групу для обміну інформацією про стан безпеки на Білоруській АЕС, імпорт електроенергії з Росії, моніторинг та аналіз енергопостачання. Група обмінюватиметься також досвідом щодо поточних проєктів синхронізації.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 16 лютого було імпортовано 430 млн кВт годин на суму 700 млн грн.

Проти імпорту виступили найбільші українські ТЕЦ, які 15 лютого звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт і скликати Антикризовий енергетичний штаб.

За інформацією ТЕЦ, імпорт може призвести до зупинки роботи станцій і зриву опалювального сезону.

Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі призводить до того, що все більше українських генеруючих потужностей залишаються незадіяними.