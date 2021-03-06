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    Епідеміологи у США дали рекомендації, як підготуватись до зомбі-апокаліпсису

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    Вперше&nbsp;сторінку&nbsp;&laquo;Готовність до зомбі-апокаліпсису&raquo; було створено на сайті Центру США з контролю над хворобами у 2011 році - Епідеміологи у США дали рекомендації, як підготуватись до зомбі-апокаліпсису

    Вперше сторінку «Готовність до зомбі-апокаліпсису» було створено на сайті Центру США з контролю над хворобами у 2011 році

    Поради можна використовувати для підготовки до будь-якої надзвичайної ситуації, як-от землетрус, ураган або повінь

    Центр США з контролю над хворобами (CDC), який видає рекомендації щодо надзвичайних ситуацій і відповідає за протиепідемічні рекомендації під час пандемії COVID-19, оновив сторінку під жартівливою назвою «Як підготуватись до зомбі-апокаліпсису».

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    «Зараз ви, можливо, смієтесь, але ви будете раді, що прочитали це. І навіть, можливо, ви дещо дізнаєтесь про те, як бути готовим до справжньої надзвичайної ситуації», – йдеться в блозі на сторінці установи.

    Як зазначається, ці поради можна використовувати для підготовки до будь-якої надзвичайної ситуації, як-от землетрус, ураган або повінь.

    Тож, аби бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації, епідеміологи радять запастись необхідними речами. У наборі мають бути вода з розрахунку 4 літри на людину в день, харчові продукти тривалого зберігання, ліки, інструменти, товари для гігієни, одяг, важливі документи та набір для надання першої допомоги.

    Крім того, варто скласти план дій на випадок непередбачуваної ситуації, а також мати перелік контактів тих, до кого звертатись у ймовірних надзвичайних ситуаціях.

    При цьому план із підготовки має передбачати місце, де ваша родина може зустрітись.

    Як повідомляється, вперше сторінку «Готовність до зомбі-апокаліпсису» було створено на сайті CDC у 2011 році.

    Центр США з контролю над хворобами (CDC), який видає рекомендації щодо надзвичайних ситуацій і відповідає за протиепідемічні рекомендації під час пандемії COVID-19, оновив сторінку під жартівливою назвою «Як підготуватись до зомбі-апокаліпсису».

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    «Зараз ви, можливо, смієтесь, але ви будете раді, що прочитали це. І навіть, можливо, ви дещо дізнаєтесь про те, як бути готовим до справжньої надзвичайної ситуації», – йдеться в блозі на сторінці установи.

    Як зазначається, ці поради можна використовувати для підготовки до будь-якої надзвичайної ситуації, як-от землетрус, ураган або повінь.

    Тож, аби бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації, епідеміологи радять запастись необхідними речами. У наборі мають бути вода з розрахунку 4 літри на людину в день, харчові продукти тривалого зберігання, ліки, інструменти, товари для гігієни, одяг, важливі документи та набір для надання першої допомоги.

    Крім того, варто скласти план дій на випадок непередбачуваної ситуації, а також мати перелік контактів тих, до кого звертатись у ймовірних надзвичайних ситуаціях.

    При цьому план із підготовки має передбачати місце, де ваша родина може зустрітись.

    Як повідомляється, вперше сторінку «Готовність до зомбі-апокаліпсису» було створено на сайті CDC у 2011 році.

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    Теги: США стихійні лиха епідемія землетрус ураган повінь
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