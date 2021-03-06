Епідеміологи у США дали рекомендації, як підготуватись до зомбі-апокаліпсису

Вперше сторінку «Готовність до зомбі-апокаліпсису» було створено на сайті Центру США з контролю над хворобами у 2011 році

Поради можна використовувати для підготовки до будь-якої надзвичайної ситуації, як-от землетрус, ураган або повінь

Центр США з контролю над хворобами (CDC), який видає рекомендації щодо надзвичайних ситуацій і відповідає за протиепідемічні рекомендації під час пандемії COVID-19, оновив сторінку під жартівливою назвою «Як підготуватись до зомбі-апокаліпсису».

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Зараз ви, можливо, смієтесь, але ви будете раді, що прочитали це. І навіть, можливо, ви дещо дізнаєтесь про те, як бути готовим до справжньої надзвичайної ситуації», – йдеться в блозі на сторінці установи.

Як зазначається, ці поради можна використовувати для підготовки до будь-якої надзвичайної ситуації, як-от землетрус, ураган або повінь.

Тож, аби бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації, епідеміологи радять запастись необхідними речами. У наборі мають бути вода з розрахунку 4 літри на людину в день, харчові продукти тривалого зберігання, ліки, інструменти, товари для гігієни, одяг, важливі документи та набір для надання першої допомоги.

Крім того, варто скласти план дій на випадок непередбачуваної ситуації, а також мати перелік контактів тих, до кого звертатись у ймовірних надзвичайних ситуаціях.

При цьому план із підготовки має передбачати місце, де ваша родина може зустрітись.

Як повідомляється, вперше сторінку «Готовність до зомбі-апокаліпсису» було створено на сайті CDC у 2011 році.

Центр США з контролю над хворобами (CDC), який видає рекомендації щодо надзвичайних ситуацій і відповідає за протиепідемічні рекомендації під час пандемії COVID-19, оновив сторінку під жартівливою назвою «Як підготуватись до зомбі-апокаліпсису».

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Зараз ви, можливо, смієтесь, але ви будете раді, що прочитали це. І навіть, можливо, ви дещо дізнаєтесь про те, як бути готовим до справжньої надзвичайної ситуації», – йдеться в блозі на сторінці установи.

Як зазначається, ці поради можна використовувати для підготовки до будь-якої надзвичайної ситуації, як-от землетрус, ураган або повінь.

Тож, аби бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації, епідеміологи радять запастись необхідними речами. У наборі мають бути вода з розрахунку 4 літри на людину в день, харчові продукти тривалого зберігання, ліки, інструменти, товари для гігієни, одяг, важливі документи та набір для надання першої допомоги.

Крім того, варто скласти план дій на випадок непередбачуваної ситуації, а також мати перелік контактів тих, до кого звертатись у ймовірних надзвичайних ситуаціях.

При цьому план із підготовки має передбачати місце, де ваша родина може зустрітись.

Як повідомляється, вперше сторінку «Готовність до зомбі-апокаліпсису» було створено на сайті CDC у 2011 році.