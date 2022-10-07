«Агенти Кремля» на службі Банкової? Чому Рада загальмувала чистку любителів Путіна

Засідання комітету, який мав освятити законопроєкт проти колаборантів у самоврядуванні, зірвано

У п’ятницю, 7 жовтня, було зірване засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Головним пунктом порядку денного засідання, запланованого на 15 годину, мав стати розгляд урядового законопроєкту №7476. У разі прийняття парламентом він позбавить повноважень депутатів місцевих рад, що були обрані від заборонених судом проросійських політичних партій – таких як ОПЗЖ, Партія Шарія, «Наші», «Ліва опозиція» та інших.

Так, законопроєктом пропонується внести зміни до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», якими визначити:

однією з підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради є набрання законної сили рішенням суду про заборону діяльності політичної партії, від місцевої організації якої висувалася та була обрана відповідна особа, а також входження депутата місцевої ради до депутатської фракції місцевої організації політичної партії, діяльність якої заборонено за рішенням суду, що набрало законної сили;

повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради достроково припиняються у разі дострокового припинення повноважень більше ніж половини депутатів від загального складу ради з підстави набрання законної сили рішенням суду про заборону політичної партії;

у разі дострокового припинення повноважень більш ніж половини депутатів від загального складу ради у зв’язку із набранням законної сили рішенням суду про заборону політичної партії до проведення першої сесії новообраної ради у відповідних районах, областях, на територіях територіальних громад, де введено воєнний стан або режим у районі проведення антитерористичної операції, утворюються військові або військово-цивільні адміністрації у порядку, встановленому відповідними законами.

Не важко підрахувати, що більше за інших при прийнятті цього законопроєкту постраждають місцеві депутати, обрані від забороненої партії ОПЗЖ, яка була флагманом проросійських сил.

Народні депутати від цієї партії вже мімікрували і створили під парламентським куполом нові депутатські групи («Платформа за життя та мир» та «Відновлення України»), у назвах яких «затерто» попердній токсичний бренд. Ці групи всіляко підіграють Офісу президента в потрібних йому голосуваннях (як, наприклад, сьогоднішнє за бюджет). Тож таке поблажливе ставлення монобільшості до депутатів з колишніх проросійських сил та перенесення засідань комітету можна пояснити не браком часу (офіційна версія), а більш прагматичними причинами.

Принаймні, колишні нардепи від ОПЗЖ вели сьогодні дуже палкі дискусії з головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та керівником парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрієм Клочком. За даними джерел «Главкома», ромови стосувались саме болючого для колишніх представників ОПЗЖ питання і тривали просто у сесійній залі.

«Главком» має фотодокази таких консультацій з Верховної Ради, яка з початку повномасштабного вторгнення працює у закритому режимі:

Нагадаємо, законопроєкт № 7476 «Про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад» розроблено на виконання Закону України № 2243-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій», який набув чинності ще 18 травня 2022 року.

Кабмін розробив його за місяць, але вже в Раді процес застопорився.

Павло Вуєць, «Главком»