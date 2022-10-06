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Рада змінила склад комітетів. У списках депутати від забороненої ОПЗЖ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада змінила склад комітетів. У списках депутати від забороненої ОПЗЖ
фото з відкритих джерел

Нардеп Скорик став членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

Верховна Рада змінила склад комітетів, до оновлених писків також потрапили депутати від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Парламентар продемонстрував списки депутатів і в які комітети вони перейшли. «На фото ви можете побачити, які депутати – в які комітети перейшли. Але що цікаво – в тому ж списку і депутати з вже забороненої ОПЗЖ. Наприклад, Скорик став членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, Чорний – членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування. А от Рабиновича все ж таки відкликали з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Постає питання, що взагалі любителі «руського міра» роблять у Раді?», – написав Гончаренко.

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Нагадаємо, 15 вересня Верховний Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу партії «Опозиційна платформа – За життя». Рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили залишилося в силі.

У серпні до Верховної Ради подано проєкт постанови, яким пропонується достроково припинити депутатські повноваження деяких народних депутатів України, суб’єктом висування яких була політична партія «Опозиційна платформа – За життя».

12 травня Верховна Рада офіційно оголосила про розпуск фракції «Опозиційна платформа – за життя».

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Теги: Опозиційна платформа — За життя Верховна Рада депутат

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