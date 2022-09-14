(Не)парламентський канал «Рада»: хто отримує гроші та піар?

Заробляємо мільйони разом. Марафон «Єдині новини» і його переможці

2022 рік мав стати для парламентського каналу «Рада» щедрим на фінансування. Влада запланувала для мовника бюджет у розмірі 378 млн грн – у сім! разів більше, порівняно з 2021 роком. Для порівняння: торік на канал Верховної Ради було витрачено 56,7 млн грн. Однак райдужні плани перекреслила війна.

Майже перекреслила…

Як стало відомо «Главкому», потужне фінансування державного мовника відновлено. Але державний канал «Рада» – лише транзитний пункт, через який проходять мільйони з бюджету. Кінцевим отримувачем грошей є приватна фірма, дружня до «Слуг народу», Офісу президента та політично-телебізнесової групи «кварталівців».

Депутат Божков і його законотворчий бенефіс

Коли ворога було відкинуто від столиці, у телебізнесменів, які минулого року почали гарно заробляти на державному телеканалі «Рада», знову замайоріли гарні перспективи. Допомога до них прийшла завдяки нардепу Олександру Божкову. Цей «слуга народу» 5 вересня зареєстрував постанову, що передбачала заборону прямих трансляцій пленарних засідань парламентським каналом «Рада» під час воєнного стану. Водночас депутат запропонував доручити «Раді» виробляти інформаційні продукти для марафону «Єдині новини #UАразом». Вже наступного дня це рішення підтримала монобільшість, спільно з… колишніми членами ОПЗЖ.

На думку автора постанови, його ініціатива дозволить «посилити інформаційну політику держави, протидіяти пропаганді агресора та повніше інформувати суспільство про соціально-політичні та військові процеси в Україні».

Водночас благі наміри «слуги» ізолювали Верховну Раду від суспільного контролю. Парламент із початком війни й без того працює у напівсекретному режимі. Адже як таких трансляцій засідань Ради давно немає, обранці таємно збираються на пленарні засідання і лише після завершення голосувань публікують світлини та короткі звіти про розгляд питань.

Новоспечений депутат Олександр Божков працював виконавчим продюсером ТОВ «Квартал 95». Він одружений на акторці Ганні Саліванчук, яка знімалася у «Сватах» Фото з відкритих джерел

Вочевидь поява Божкова у цій історії невипадкова. Він став народним депутатом лише на початку квітня 2022-го, зайшов до Ради за партійним списком «Слуги народу». До цього працював у креативних індустріях, зокрема, виконавчим продюсером ТОВ «Квартал 95» – дітища президента Володимира Зеленського.

У підсумку телеканал «Рада», який було створено для інформування про діяльність Верховної ради, перетворився на рупор навіть не президента, а його свити. Мовник тепер залучений до виробництва телемарафону «Єдині новини» разом з найбільшими олігархічними медіахолдингами та Суспільним.

Хто ж отримує мільйони «Ради»

Левову частку свого нового бюджету, який було схвалено ще до повномасштабного вторгнення, керівництво «Ради» збиралося витратити на придбання інформаційного контенту. Для цього воно знайшло підрядника, столичну компанію «Кінокіт». Саме у неї без тендерів було закуплено виготовлення передач: «Ранкове шоу» (загальна вартість 59,9 млн грн), «День наживо» (48 млн грн), «Вечірнє шоу» (36 млн грн). Ще 6 млн грн компанія мала одержати за створення авторських програм і спецпроєктів.

Що таке «Кінокіт» і звідки він взявся?

ТОВ з такою назвою належить акторці Юлії Дроздовій з Одеси, а її директором є Сергій Самойленко. До грудня 2021 року власниками були Григорій Зінченко, Олександр Ковтун, Євгеній Ларін і Володимир Оселедчик, який свого часу працював генпродюсером каналу «1+1». Як пише «Бабель», ця компанія давно отримує державні замовлення. «Кінокіт» почав вигравати державні тендери у час, коли до влади прийшов Зеленський та його команда. Зокрема, у жовтні 2019 року Державне управління справами винайняло цю фірму для технічного забезпечення зйомки і трансляції рекордного за часом пресмарафону Зеленського, який відбувся у приміщенні Kyiv Food Market. Саме «Кінокіт», був минулого року одним із підрядників форуму «Україна 30», який ініціював Володимир Зеленський, а організувала компанія дружини Кирила Тимошенка, заступника голови офісу президента. Крім того, згаданий Оселедчик у 2011 році продюсував шоу «Мільйонер – гаряче крісло», яке вів Зеленський.

Колишній співвласник ТОВ «Кінокіт» Володимир Оселедчик, у 2011 році продюсував шоу «Мільйонер – гаряче крісло», яке вів Володимир Зеленський фото: mediananny.com

Наприкінці 2021 року «Кінокіту» дісталося 9 млн грн від того ж каналу «Рада» лише за розробку творчої концепції програм і ток-шоу.

Новий контракт для старого підрядника

Під час війни, у скрутній економічній ситуації, виробництво контенту для марафону «Єдині новини #UАразом» за державні гроші стало рятівним колом не так для каналу «Ради», як для її підрядника. Як стало відомо «Главкому», 24 травня державний мовник підписав нову угоду на виробництво контенту для телемарафону з тією ж фірмою «Кінокіт». Про існування цього документа «Главком» дізнався завдяки державному вебпорталу Spending, через який можна слідкувати за використанням бюджетних коштів в Україні. Тобто навіть сервіс публічних закупівель Prozorro не містить даних про цю угоду.

Дані державного вебпорталу Spending

Станом на 12 вересня «Рада» вже проплатила підряднику шість рахунків за створення телеперадач «Єдині новини #UАразом». Загальна сума становить 39,4 млн грн.

Цілодобовий піар за державні гроші

Ситуація з телеканалом «Рада» вже збурила політикум. Особливо критикують нинішню роботу мовника представники фракцій, які не є провладними. Вони звертають увагу, що державні гроші без тендеру освоює близький до влади приватний продакшн, а сам телеканал Рада перепрофілювався у піаробслугу Офісу президента.

Ці звинувачення грунтуються на тому, що парламентський канал почав висвітлювати не роботу депутатів з різних фракцій, а, наприклад, поїздки заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка. Про теплі стосунки його родини з фірмою «Кінокіт» згадувалося вище.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час поїздки в області коментує на камеру парламентському телеканалу Скріншот з відео

Наскільки законне використання парламентського каналу в інтересах співробітників Офісу президента, річ дискусійна. Ще до війни керівник каналу «Рада» Вадим Перенчук у відповіді на депутатський запит переконував, що одночасна трансляція подій з парламенту, Кабміну та Офісу президента не заборонена законом.

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Та нині, після ухвалення постанови «слуги» Божкова, тема нецільвого використання парламентського телеканалу знову на слуху. Лідерка «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що Верховна Рада тепер перетворилася за засекречену зону, доступ до якої закрито журналістам та блогерам. Більше того, за її словами, у Раді з’явилися лобістські та корупційні законопроєкти, які були звичними для довоєнної країни.

Нардепка від «Європейської солідарності», а в минулому журналістка Ірина Геращенко висловила подив: на парламентський канал виділено сотні мільйонів гривень, але українці не знатимуть, чим займається головний законодавчий орган країни. Бо «Раду» позбавили можливості знімати пленарні засідання сесій.

Приклад із висвітленням поїздок заступника Єрмака лише зайвий раз підтверджує: парламентський мовник потрапив у чіпкі руки топпосадовців, котрі добре знають ціну політичного піару. Крихти цього добра за лояльність і слухняність від Банкової дістаюся хіба що «затятим ворогам» із забороненої ОПЗЖ. Вони вже пробилися через канал «Рада» в ефір «Єдиних новин».

Віталій Тараненко, «Главком»