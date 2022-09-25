Нардепка Шуляк розповіла, як «Слуги народу» співпрацюють із ОПЗЖ

Із колишньої ОПЗЖ у парламенті сформувалися декілька груп

Нардепів колишньої «Опозиційної платформи – за Життя» не можна позбавити мандату, оскільки це суперечить Конституції. Про це заявила в інтерв'ю НВ голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Я можу говорити за ту частину представників ОПЗЖ, які працюють в нашому комітеті (з питань державної влади. – ред.). Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи моно більшості», – розповіла вона.

Шуляк нагадала, що із колишньої ОПЗЖ у парламенті сформувалися декілька груп, одна із яких називається «За відновлення України».

«До речі, мені не дуже подобається, що колишні представники ОПЗЖ використали таку гарну назву для формування своєї групи. Але на сьогодні, можливо, не треба звертати увагу на назви, а потрібно дивитись на те, як ті, чи інші народні депутати приймають участь у голосуваннях», – наголосила «слуга народу».

Шуляк додала, що нардепів ОПЗЖ не можна позбавити мандату, оскільки це суперечитиме законодавству та Конституції.

«Сьогодні є найкраща політична ситуація, щоб такий законопроєкт обговорювати і вносити до сесійної зали», – додала парламентарка.

Нагадаємо, у травні 2022 року Міністерство юстиції звернулося до суду з позовами про заборону 16 політичних партій, більшість з яких фігурувала у березневому рішенні РНБО про призупинення діяльності проросійських партій. Восьмий апеляційний адміністративний суд вже у червні-липні розглянув ці позови та у всіх випадках прийняв рішення про заборону цих партій. Серед найвідоміших партій, які потрапили під заборону, парламентська ОПЗЖ, «Партія Шарія», «Наші» (Євгеній Мураєв), «Опозиційний блок», Комуністична партія України, Соціалістична партія України, Прогресивна соціалістична партія України (Наталія Вітренко). Разом з тим щонайменше сім партій оскаржили рішення про свою заборону і звернулися з апеляційними скаргами до Верховного суду. Наразі «Партія Шарія» і ОПЗЖ остаточно заборонені, хоча все ще можуть звернутися з позовами до ЄСПЛ.

Наступного тижня Верховний суд розглядатиме апеляційні скарги Прогресивної соціалістичної партії України та «Союзу лівих сил».