Британський фотограф: Чорнобиль – покинутий радянський рай (фоторепортаж)
Фотограф The Guardian Том Скіп відвідав зону відчуження. Але на відміну від інших колег, він зосередився не на застиглих у часі об'єктах, а на людях...
Чорнобильська зона з 2000-х вабила туристів і сталкерів. А нещодавній вихід британсько-американського мінісеріалу «Чорнобиль», який у рейтингу IMDb обійшов «Гру престолів», тільки посилив інтерес до зони відчуження. Так, замовлення чорнобильських турів іноземцями на літні місяці зросли приблизно на 40%.
Британська The Guardian теж долучилася до цієї теми і опублікувала фоторепортаж Тома Скіпа, який минулого року відвідав Чорнобиль, Прип’ять, Славутич та інші населені пункти зони відчуження. Він поспілкувався з людьми, яких торкнулась катастрофа: від ліквідаторів ЧАЕС до переселенців та тих, хто живе і працює там зараз. Далі – пряма мова автора.
Я приїхав в Україну напередодні 32-ої річниці чорнобильської катастрофи і зовсім не збирався фокусуватися на цій події під час моєї київської подорожі. Але поступово це стало нав'язливою ідеєю. 25-го квітня,я одразу попрямував з аеропорту до Славутича - міста, збудованого для переселенців з Прип'яті, яке приймало евакуйований персонал Чорнобильської АЕС, Адже після катастрофи було вирішено продовжити виробництво електроенергії. Всі радянські республіки були покликані поспішно допомогти з будівництвом об'єктів, що зрештою стануть останнім атомним містом.
Ліквідатори
Це - люди, які прийняли на себе найбільшу дозу радіації. Менш відома назва для них - «зелені машини». Мова не тільки про колір їхньої форми: просто там, де техніка виходила з ладу через немислимо високі рівні радіації, ці люди продовжували працювати.
Те, що я побачив у Славутичі о 01:24 - це час, коли 32 роки тому вибухнув ядерний реактор на ЧАЕС – викликало хвилю нестримних емоцій. Представники церкви, вчені і військові зібралися разом, щоб віддати належне людям, які боролися з невидимою силою атома. Пізніше того ж дня у міському музеї зібралася група ветеранів-ліквідаторів, котрих я сфотографував і поспілкувався з ними.
Я хотів потрапити до зони відчуження. Зрештою отримав дозвіл і можливість фотографувати. Доїхати до зони туристам дуже просто, оскільки багато фірм організовують одноденні поїздки з Києва, але я хотів піти сам. Моїм гідом став Віталій, завданням якого було стежити, щоб я не ходив до заборонених місць. Зона відчуження з радіусом 30 км включає територію атомної електростанції, а також занедбані села, дитячий табір відпочинку, військовий радар «Дуга». Ця територія зараз населена групою людей, відомих як самосели. Після аварії зона була повністю евакуйована, а місцевим жителям було сказано, що вони повернуться додому протягом двох-трьох днів. Однак офіційно мешканцям ніхто не дозволяв повертатися. Водночас деякі люди, попри ризики радіації та заборону, вертаються.
Невдовзі по приїзді до зони відчуження я виявив, що мій дозвіл на відвідування станції було скасовано. Того ж дня у Чорнобилі, де півтори тисячі осіб все ще працюють, обслуговуючи електростанцію, мій гід і я лишилися замкненими у місцевому музеї. Нам довелося вистрибувати з вікна туалету першого поверху, щоб вийти на вулицю. Виявилось, що у моєму авто пробите колесо. Я оперативно міняв його під дощем, який параноїдально вважав радіоактивним. У мене було відчуття, що пострадянська хмара невдачі переслідувала мене на кожному кроці.
Поруч - водойма-охолоджувач, в якій повно величезних риб. Раніше риба була потрібна для годування ведмедів, яких вирощували для місцевої хутрової промисловості. Але після аварії хутра були непридатні, а рибу вже ніхто не виловлював.
Люди працюють на електростанції (обслуговують, контролюють та охороняють її) вахтовим методом - 10 днів за зміну.
Переселенці
Василь Разуменко стверджує, що йому виповнилося 113 років, хоча записи говорять, що йому 95 років. Він працював на суднобудівному заводі в Одесі.
«Скажіть їм, що цей старий покидьок ще живий, - такими були його прощальні слова. - Тим чоловікам, що працювали на суднобудівному заводі, скажіть, що Василь все ще дихає».
Ганна Заворотня доглядала за молодшою сестрою Сонею від самого її народження. Вони живуть на клаптику своєї землі, їжу отримують від правоохоронців та туристів.
Прип’ять
Прип'ять - найближче місто до електростанції. Раніше воно було яскравим прикладом радянської сучасності, щороку його відвідували вчені-атомники з усього світу.
Сама катастрофа якби «заморозила» об’єкти такими, якими вони були під час аварії, і нічого не слід торкатися через страх перед радіацією.
Околиці
Зона відчуження охоплює близько 2 600 км². З району було евакуйовано близько 91 тис. осіб.
Найбільше мене вразив дитячий табір відпочинку, який стоїть покинутим біля головної дороги в зоні відчуження. Я не бачив його раніше на фотографіях, але тепер ця картинка для мене стала уособленням долі тисяч невинних людей, які постраждали від аварії на ЧАЕС...
У зоні знаходився таємний військовий об'єкт, що містив частину радіолокаційної системи «Дуга», що використовувався для ракетної оборони.
Наостанок хочеться згадати про одного з ліквідаторів - Якова Мамедова. У ньому така внутрішня гідність і сила, яких я ніколи не бачив.
Мамедов думає, що вижив тільки тому, що був спортсменом - він все ще може підняти над головою гирі, які я не підняв би вище своєї талії. Але радіація зруйнувала його особисте життя.
«Я втратив сім'ю. Я не зміг виконувати подружні обов'язки, тож дружина втекла з іншим, прихопивши мою 3-річну доньку. Таких людей, як я, небагато лишилося. Нас було 12 чоловік у бригаді, тільки четверо вижили. Інших просто накрили з головою і вивезли», - розповів Яків.
Те, що спочатку мені здавалося нелогічною самопожертвою людей, отримало сенс у цьому покинутому радянському раю.