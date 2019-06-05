Після серіалу «Чорнобиль» потік туристів до зони відчуження значно збільшився
Англомовні тури у Чорнобиль зазвичай коштують близько 100 доларів за людину
Успіх мінісеріалу «Чорнобиль» від американського телеканалу HBO збільшив кількість туристів, які хочуть відвідати зону відчуження ЧАЕС.
За словами директора туристичного агентства SoloEast Сергія Іванчука, у травні кількість відвідувачів Чорнобиля зросла на 30%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.
Замовлення на червень, липень і серпень зросли приблизно на 40% після виходу серіалу, повідомляє Reuters.
«Учасники екскурсій сідають на автобуси в центрі Києва і проїжджають 120 км до району, де вони можуть побачити пам'ятники жертвам і покинуті села, а також пообідати в єдиному ресторані в Чорнобилі. Потім їх доставляють на реактор №4, який із 2017 року вкритий величезним металевим куполом заввишки 105 метрів. День закінчується прогулянкою Прип'яттю», - пише видання.
За три роки кількість відвідувачів зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС зросла майже вдесятеро - з 8 тисяч осіб в 2015-му до 70 тисяч осіб у 2018-му.
Раніше повідомлялося, що у четвертій серії міні-серіалу «Чорнобиль» автори фільму використали без дозволу діалог з п’єси «На початку та наприкінці часів» українського драматурга Павла Ар’є.