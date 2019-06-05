Після серіалу «Чорнобиль» потік туристів до зони відчуження значно збільшився



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Англомовні тури у Чорнобиль зазвичай коштують близько 100 доларів за людину

Успіх мінісеріалу «Чорнобиль» від американського телеканалу HBO збільшив кількість туристів, які хочуть відвідати зону відчуження ЧАЕС.

За словами директора туристичного агентства SoloEast Сергія Іванчука, у травні кількість відвідувачів Чорнобиля зросла на 30%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.

Замовлення на червень, липень і серпень зросли приблизно на 40% після виходу серіалу, повідомляє Reuters.

«Учасники екскурсій сідають на автобуси в центрі Києва і проїжджають 120 км до району, де вони можуть побачити пам'ятники жертвам і покинуті села, а також пообідати в єдиному ресторані в Чорнобилі. Потім їх доставляють на реактор №4, який із 2017 року вкритий величезним металевим куполом заввишки 105 метрів. День закінчується прогулянкою Прип'яттю», - пише видання.

Англомовні тури зазвичай коштують близько 100 доларів за людину. За три роки кількість відвідувачів зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС зросла майже вдесятеро - з 8 тисяч осіб в 2015-му до 70 тисяч осіб у 2018-му. Раніше повідомлялося, що у четвертій серії міні-серіалу «Чорнобиль» автори фільму використали без дозволу діалог з п’єси «На початку та наприкінці часів» українського драматурга Павла Ар’є.

Серіал «Чорнобиль» - п'ятисерійний британо-американський міні-серіал, зрежисований Крейгом Мезіном та Юганом Ренком. Прем'єра історичної драми спільного виробництва американського кабельного каналу HBO та британського Sky Atlantic відбулася 6 травня 2019 року. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції, однієї із найбільших техногенних катастроф в історії людства. В центрі уваги розповідь учасника подій, який вижив після вибуху.

Павло Ар’є – псевдонім культового українсько-німецького драматурга. Став відомим після написання п'єси «На початку і наприкінці часів» (2013) та появи низки успішних вистав на остові неї, які стали культовими серед українських глядачів. П'єси Ар'є перекладені зокрема словенською, чеською, німецькою, англійською, польською, французькою мовами. Окрім драматургії Ар'є також займається малярством як художник-концептуаліст. Живе і працює у Львові, Києві та Кьолні.