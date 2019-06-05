Серіал «Чорнобиль»: шедевральний, справжній, ненадуманий, моторошний та страшний

Чорнобиль… Український апокаліпсис ХХ століття. Літопис жаху, болю і великої біди…

Серіал – шедевральний. Справжній, ненадуманий, моторошний, страшний. Кілька знайомих зізнавалося мені, що ніяк не наважаться подивитися чергову серію. Досі дістає й болить… Досі шок від побаченого. Від усвідомлення того, як поруч трапилася катастрофа. За яку мить до знищення ми всі були…

Учора американська телемережа HBO і британська Sky завершили прем’єру серіалу «Чорнобиль», випустили останню, 5 серію.

…В мою юність у кінотеатрі якось показали один з перших, доступних на той час «ужастиків» – фільм японського режисера Дзюндзі Курата «Легенда про динозавра». Це було дуже страшне кіно. Після нього було навіть лячно увечері йти додому.

Ми стали дорослими і виявилося, що лялькові динозаври з давньої кінокартини зовсім не страшні. Страшні – люди. Люди, наділені владою. Люди, що ухвалюють жахливі і незворотні рішення – чи то через власне дрімуче невігластво, чи то – свідомо, з остраху перед догмами ідеології й політичного режиму…

Чорнобиль… Український апокаліпсис ХХ століття. Літопис жаху, болю і великої біди…

«І засурмив третій Ангол, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на джерела вод. А ймення зорі тій Полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона…»

За рекордними переглядами «Чорнобиль» обійшов «Гру престолів». Це зовсім різні жанри. Але й там і там – боротьба людського добра і абсолютного бездонного зла. І там, і там – екзистенційна глибина людини, весь її спектр і контрапункт, від неймовірної самопожертви до глибочезної ницості й духовної убогості. Це фільм не скільки про «мирний атом», що вийшов з під контролю людини, як про саму людину…

А ще – це фільм про Україну. Це побічна розповідь і нагадування про націю, яка зазнала скільки лиха та біди за свою історію, що, здається, цілком вичерпала всі ресурси невдач, поразок, трагедій… Такий серіал, напевно, має подивитися кожен. І вчителі мають показувати його дітям, принаймні в старшій школі.

Під останні кадри цього серіалу я хочу думати, що ми, українці завершили свій страдницький шлях і попереду у нас, попри все, – удача, успіх і велика, сильна, мирна, красива Україна. Хай так буде!

А сьогодні якраз Всесвітній день охорони довкілля. Давайте берегти цей світ. Він тільки один у нас. «Ніколи знову!» – це й про Чорнобиль…

Джерело: блог Юлії Тимошенко

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