  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юлія Тимошенко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Серіал «Чорнобиль»: шедевральний, справжній, ненадуманий, моторошний та страшний

    • Юлія Тимошенко

      Лідер партії «Батьківщина»

    • Розсилка
    Серіал «Чорнобиль»: шедевральний, справжній, ненадуманий, моторошний та страшний

    Чорнобиль… Український апокаліпсис ХХ століття. Літопис жаху, болю і великої біди…

    Серіал – шедевральний. Справжній, ненадуманий, моторошний, страшний. Кілька знайомих зізнавалося мені, що ніяк не наважаться подивитися чергову серію. Досі дістає й болить… Досі шок від побаченого. Від усвідомлення того, як поруч трапилася катастрофа. За яку мить до знищення ми всі були…

    Учора американська телемережа HBO і британська Sky завершили прем’єру серіалу «Чорнобиль», випустили останню, 5 серію.

    …В мою юність у кінотеатрі якось показали один з перших, доступних на той час «ужастиків» – фільм японського режисера Дзюндзі Курата «Легенда про динозавра». Це було дуже страшне кіно. Після нього було навіть лячно увечері йти додому.

    Читайте також

    Ми стали дорослими і виявилося, що лялькові динозаври з давньої кінокартини зовсім не страшні. Страшні – люди. Люди, наділені владою. Люди, що ухвалюють жахливі і незворотні рішення – чи то через власне дрімуче невігластво, чи то – свідомо, з остраху перед догмами ідеології й політичного режиму…

    Чорнобиль… Український апокаліпсис ХХ століття. Літопис жаху, болю і великої біди…

    «І засурмив третій Ангол, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на джерела вод. А ймення зорі тій Полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона…»

    За рекордними переглядами «Чорнобиль» обійшов «Гру престолів». Це зовсім різні жанри. Але й там і там – боротьба людського добра і абсолютного бездонного зла. І там, і там – екзистенційна глибина людини, весь її спектр і контрапункт, від неймовірної самопожертви до глибочезної ницості й духовної убогості. Це фільм не скільки про «мирний атом», що вийшов з під контролю людини, як про саму людину…

    А ще – це фільм про Україну. Це побічна розповідь і нагадування про націю, яка зазнала скільки лиха та біди за свою історію, що, здається, цілком вичерпала всі ресурси невдач, поразок, трагедій… Такий серіал, напевно, має подивитися кожен. І вчителі мають показувати його дітям, принаймні в старшій школі.

    Під останні кадри цього серіалу я хочу думати, що ми, українці завершили свій страдницький шлях і попереду у нас, попри все, – удача, успіх і велика, сильна, мирна, красива Україна. Хай так буде!

    А сьогодні якраз Всесвітній день охорони довкілля. Давайте берегти цей світ. Він тільки один у нас. «Ніколи знову!» – це й про Чорнобиль…

    Джерело: блог Юлії Тимошенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    катастрофа серіал фільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Юрій Луканов
    Юрій Луканов

    Журналіст

    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Ігор Петренко
    Ігор Петренко
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ