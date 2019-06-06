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    Думки вголос

    Серіал «Чорнобиль»: чи впевнені ми в безпеці атомних електростанцій, які працюють в Україні?

    • Олександр Трохимець

      Президент Асоціації енергетики України

    • Розсилка
    В судовому засіданні, на якому судили тодішніх керівників ЧАЕС Брюханова, Дятлова та Фоміна, професор Лєгасов сказав таку фразу: &laquo;Ми будуємо недосконалі реактори, тому що так дешевше!&raquo; - Серіал «Чорнобиль»: чи впевнені ми в безпеці атомних електростанцій, які працюють в Україні?
    В судовому засіданні, на якому судили тодішніх керівників ЧАЕС Брюханова, Дятлова та Фоміна, професор Лєгасов сказав таку фразу: «Ми будуємо недосконалі реактори, тому що так дешевше!»

    Саме дешевизна завжди була визначальним фактором, яким оперують і прикривають різні корупційні схеми сьогодні

    Серіал «Чорнобиль» виробництва телеканалу НВО викликав хвилю обурення в українському суспільстві. Обурення тією тоталітарною радянською системою, тими радянськими номенклатурщиками, з вини яких сталася трагедія.

    Нам достеменно невідомо що ж насправді відбулося в ту ніч, і хто дійсно винен в тій аварії. Мільйони людей постраждали від її наслідків. Наслідки відчуваються ще й досі. І ще відчуватимуться не одну сотню років.

    Але чи задавався хтось питанням про сьогодення? Чи впевнені ми в безпеці атомних електростанцій, яких ще 4 працює в Україні? Чи впевнені ми, що сьогоднішні політики не замовчують проблем?

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    Атомна енергетика в Україні за часи незалежності перетворилась в дійну корову, в бездонне корито, з якого намагаються поживитися всі бажаючі. І я зараз кажу не тільки про тендери, які, порівняно з іншими масштабами пограбунку Енергоатому, є каплею в морі. Я кажу про «дешеву» електроенергію, вироблену на АЕС.

    В судовому засіданні, на якому судили тодішніх керівників ЧАЕС Брюханова, Дятлова та Фоміна, професор Лєгасов сказав таку фразу: «Ми будуємо недосконалі реактори, тому що так дешевше!». Саме дешевизна завжди була визначальним фактором, яким оперують і прикривають різні корупційні схеми сьогодні.

    Боляче дивитися, як сьогодні псевдореформатори, прикриваючись необхідністю давати дешеву електроенергію населенню, намагаються зірвати запуск ринку електроенергії з 1 липня цього року. Насправді цим «експертам» і політикам байдуже населення, тому що ці самі люди покривали і продовжують покриваюти завищену втричі ціну на газ для того ж населення, називаючи цей пограбунок найкращою реформою в енергетиці. Насправді ці люди лобіюють інтереси декількох споживачів, які споживають величезну кількість електроенергії для виробництва своєї продукції - феросплавів.

    Власники цих заводів давно не живуть в Україні. Навіть більше - в них декілька паспортів громадян інших країн. Ігорь Коломойський сміявся над всіма українцями, розказуючи про своє не «подвійне, а потрійне громадянство». У разі катастрофи він сяде у свій літак і полетить туди, де знаходяться його банківські рахунки! А ми з вами будемо руками брати уламки графіту, рознесені вибухом на декілька кілометрів і скидати його у жерло реактора.

    Президент Зеленський під час своєї інавгураційної промови сказав, щоб чиновники вішали не його портрет, а портрети своїх дітей і дивилися ім в очі. Я б порадив повісити ще фото зруйнованого вибухом 4-го енергоблоку ЧАЕС і фото тих людей, які ціною свого життя рятували всіх нас від наслідків найбільшої в світі техногенної катастрофи і не допустили повторних вибухів!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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