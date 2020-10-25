Державний переворот місцевого масштабу. Що відбулось на виборах 25 жовтня
Спостерігачі вбачають у «паралельних» виборах загрозу цілісності держави
У селі Соснівка Конотопського району на Сумщині і у селі Чаусове Первомайського району на Миколаївщині під час місцевих виборів були організовані незаконні виборчі комісії. Організатори альтернативних виборів таким чином висловили протест проти входження своїх сіл до об’єднаних територіальних громах у тих межах, які затвердила Верховна Рада.
Політики та юристи б’ють на сполох. Кажуть, що такі вибори можуть стати прецедентом і заохотити незгодних із децентралізацією по всій країні. А це може створити пряму загрозу територіальній цілісності держави.
«Главком» розбирався, чому виникли конфліктні ситуації, де межа закону і які наслідки для країни може мати таке «дзеркальне» голосування.
Звідки взялися «паралельні» дільниці
На Миколаївщині у селі Чаусове-2 працювала виборча комісія, утворена ще під час попередніх місцевих виборів у 2015 році. Вона «зареєструвала» претендента на сільського голову, а також кандидатів у депутати сільської ради. Громадські активісти називають цю виборчу комісію фейковою, оскільки село нині уже є не самостійним суб’єктом, а частиною воно включене до виборів Первомайської ОТГ. Відповідно ця територія підвідомча Первомайській виборчій комісії.
Подібна ситуація і на Сумщині. Там була утворена Попівська ОТГ, до якої увійшло згадане вище село Соснівка. Але частина селян не погодилися з новим розмежуванням. Тому була організована паралельна дільнична виборча комісія (ДВК), яка діяла за абсолютно ідентичним номером, що і оригінальна ДВК – 590211. Виборці впродовж дня приходили на фейкову дільницю і голосували. Удень поліція опитувала людей на виході з неї. «Біля фейкової дільниці грає музика і людей запрошують на голосування, вони йдуть на самопроголошену дільницю замість справжньої, а на справжній дуже низька явка, адже вона в глибині села знаходиться і біля неї нічого не відбувається, люди не знають, що туди насправді потрібно йти», – написала у Facebook голова громадської організації «Опора» Ольга Айвазовська. Пізніше місцева поліція повідомила, що голосування на фейковій дільниці було припинено, проводяться слідчі дії.
Хто стоїть за «паралельними виборами»
В організації «Опора» оганізатором паралельного голосування у селі Чаусове прямо називають Аркадія Корнацького, народного депутата України 8 скликання від «Блоку Петра Порошенка». Він є очільником потужної «Агрофірми Корнацьких», у якій працює багато місцевих. Тому бажання Корнацьких залишитися господарями села зрозуміле. Цікавим є факт, що у так званій паралельній ДВК на посаду сільського голови зареєстрована лише одна людина – сам Аркадій Корнацький. У справжній ДВК голосують за голову Первомайської ОТГ і депутатів її ради.
Щодо ситуації у Соснівці, то голосування було організоване одним із місцевих підприємців. «Проте дана інформація ще уточнюється», – повідомила старший інспектор відділу комунікації поліції Сумської області Олена Шевченко.
Загроза цілісності держави
Попри те, що інформація про небезпеку паралельного голосування на місцевих виборах на Миколаївщині розповсюджувалась ще з початку жовтня, влада жодним чином не вплинула на те, аби втрутитися у ситуацію. Члени Первомайської територіальної виборчої комісії зверталися з цією проблемою до СБУ. «На той момент (як почала працювати паралельна дільнична виборча комісія) порушення як такого не було. Є питання результатів і наслідків», – сказав у коментарі «Главкому» координатор спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий. За його словами, відповідальність може настати у тому разі, якщо люди, які називатимуть себе переможцями виборів заявлятимуть про свою владу. «Питання в тому, як вона (Чауська сільрада) братиме на себе якісь повноваження. Тоді цим займеться СБУ. Бо тоді ж може сказати, що у нас з’являється якийсь відокремлений, незаконний орган місцевого самоврядування, який може шкодити суверенітету нашої держави», – каже Баштовий.
Надвечір 25 жовтня на Сумщині поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 157 (перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права) Кримінального кодексу України за фактом подій у Соснівці. «Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк», – підкреслила представниця Нацполіції Олена Шевченко.
Натомість організація «Опора» дії організаторів паралельних або фейкових голосувань називають такими, що порушують статті 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи – членами комісій) Кримінального кодексу.
У ситуацію може втрутитися ЦВК. Але до Центрвиборчкому потрібно надати конкретні факти про проведення таких «голосувань», – сказав у коментарі «Главкому» колишній заступник глави ЦВК Андрій Магера. За його словами, також залишається можливість звернення до суду. В гіршому випадку це може спричинити прецедент, який загрожуватимете територіальній цілісності країни.
Михайло Глуховський, «Главком»