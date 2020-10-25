Державний переворот місцевого масштабу. Що відбулось на виборах 25 жовтня

Спостерігачі вбачають у «паралельних» виборах загрозу цілісності держави

У селі Соснівка Конотопського району на Сумщині і у селі Чаусове Первомайського району на Миколаївщині під час місцевих виборів були організовані незаконні виборчі комісії. Організатори альтернативних виборів таким чином висловили протест проти входження своїх сіл до об’єднаних територіальних громах у тих межах, які затвердила Верховна Рада.

Політики та юристи б’ють на сполох. Кажуть, що такі вибори можуть стати прецедентом і заохотити незгодних із децентралізацією по всій країні. А це може створити пряму загрозу територіальній цілісності держави.

«Главком» розбирався, чому виникли конфліктні ситуації, де межа закону і які наслідки для країни може мати таке «дзеркальне» голосування.

Звідки взялися «паралельні» дільниці

На Миколаївщині у селі Чаусове-2 працювала виборча комісія, утворена ще під час попередніх місцевих виборів у 2015 році. Вона «зареєструвала» претендента на сільського голову, а також кандидатів у депутати сільської ради. Громадські активісти називають цю виборчу комісію фейковою, оскільки село нині уже є не самостійним суб’єктом, а частиною воно включене до виборів Первомайської ОТГ. Відповідно ця територія підвідомча Первомайській виборчій комісії.

Подібна ситуація і на Сумщині. Там була утворена Попівська ОТГ, до якої увійшло згадане вище село Соснівка. Але частина селян не погодилися з новим розмежуванням. Тому була організована паралельна дільнична виборча комісія (ДВК), яка діяла за абсолютно ідентичним номером, що і оригінальна ДВК – 590211. Виборці впродовж дня приходили на фейкову дільницю і голосували. Удень поліція опитувала людей на виході з неї. «Біля фейкової дільниці грає музика і людей запрошують на голосування, вони йдуть на самопроголошену дільницю замість справжньої, а на справжній дуже низька явка, адже вона в глибині села знаходиться і біля неї нічого не відбувається, люди не знають, що туди насправді потрібно йти», – написала у Facebook голова громадської організації «Опора» Ольга Айвазовська. Пізніше місцева поліція повідомила, що голосування на фейковій дільниці було припинено, проводяться слідчі дії.

Поліція припинила фейкове голосування на Сумщині

Хто стоїть за «паралельними виборами»

В організації «Опора» оганізатором паралельного голосування у селі Чаусове прямо називають Аркадія Корнацького, народного депутата України 8 скликання від «Блоку Петра Порошенка». Він є очільником потужної «Агрофірми Корнацьких», у якій працює багато місцевих. Тому бажання Корнацьких залишитися господарями села зрозуміле. Цікавим є факт, що у так званій паралельній ДВК на посаду сільського голови зареєстрована лише одна людина – сам Аркадій Корнацький. У справжній ДВК голосують за голову Первомайської ОТГ і депутатів її ради.

Аркадій Корнацький

Щодо ситуації у Соснівці, то голосування було організоване одним із місцевих підприємців. «Проте дана інформація ще уточнюється», – повідомила старший інспектор відділу комунікації поліції Сумської області Олена Шевченко.

Загроза цілісності держави

Попри те, що інформація про небезпеку паралельного голосування на місцевих виборах на Миколаївщині розповсюджувалась ще з початку жовтня, влада жодним чином не вплинула на те, аби втрутитися у ситуацію. Члени Первомайської територіальної виборчої комісії зверталися з цією проблемою до СБУ. «На той момент (як почала працювати паралельна дільнична виборча комісія) порушення як такого не було. Є питання результатів і наслідків», – сказав у коментарі «Главкому» координатор спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий. За його словами, відповідальність може настати у тому разі, якщо люди, які називатимуть себе переможцями виборів заявлятимуть про свою владу. «Питання в тому, як вона (Чауська сільрада) братиме на себе якісь повноваження. Тоді цим займеться СБУ. Бо тоді ж може сказати, що у нас з’являється якийсь відокремлений, незаконний орган місцевого самоврядування, який може шкодити суверенітету нашої держави», – каже Баштовий.

Фейкова дільниця на Сумщині

Надвечір 25 жовтня на Сумщині поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 157 (перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права) Кримінального кодексу України за фактом подій у Соснівці. «Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк», – підкреслила представниця Нацполіції Олена Шевченко.

Натомість організація «Опора» дії організаторів паралельних або фейкових голосувань називають такими, що порушують статті 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи – членами комісій) Кримінального кодексу.

У ситуацію може втрутитися ЦВК. Але до Центрвиборчкому потрібно надати конкретні факти про проведення таких «голосувань», – сказав у коментарі «Главкому» колишній заступник глави ЦВК Андрій Магера. За його словами, також залишається можливість звернення до суду. В гіршому випадку це може спричинити прецедент, який загрожуватимете територіальній цілісності країни.

Михайло Глуховський, «Главком»