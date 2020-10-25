Опитування Зеленського: з'явилися перші екзит-поли



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70% українців схвалюють легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих

Соціологічна група «Рейтинг» представила результати опитування, які проводилися в день виборів, щодо 5 запитань президента Володимира Зеленського до українців.

Їх було оприлюднено в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Згідно з результатами:

81% українців підтримують довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

45% підтримують створення на Донбасі вільної економічної зони.

95% згодні з тим, що потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді.

70% схвалюють легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих.

78% вважають, що Україні потрібно порушувати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Крім того, за даними екзит-полу від Соціалогічної групи Рейтинг на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.