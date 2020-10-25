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    Опитування Зеленського: з'явилися перші екзит-поли

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    Опитування Зеленського: з'явилися перші екзит-поли

    70% українців схвалюють легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих

    Соціологічна група «Рейтинг» представила результати опитування, які проводилися в день виборів, щодо 5 запитань президента Володимира Зеленського до українців.

    Їх було оприлюднено в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    Згідно з результатами:

    81% українців підтримують довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

    45% підтримують створення на Донбасі вільної економічної зони.

    95% згодні з тим, що потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді.

    70% схвалюють легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих.

    78% вважають, що Україні потрібно порушувати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

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    Крім того, за даними екзит-полу від Соціалогічної групи Рейтинг на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.

     Читайте також: Хто перепливе Дніпро: Філатов чи Коломойський?
    соцопитування вибори Володимир Зеленський
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