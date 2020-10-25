Хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів



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Екзит-поли проводилися у всіх великих містах України

Три соціологічні компанії - група «Рейтинг», компанія InfoSapiens та Лібертірепорт для студії Савіка Шустера та каналу Україна24 - оголосили результати опитування виборців на виході з дільниць.

Екзит-поли проводилися у всіх великих містах України.

Київ

Група «Рейтинг»:

Віталій Кличко, Удар - 47,8%;

Олександра Попов, ОПЗЖ - 8,6%;

Сергій Притула, «Голос» - 8,3%;

Ірина Верещук, «Слуга народу» - 8%;

Олексій Кучеренко, «Батьківщина» - 6,3%.

Студія Савіка Шустера:

Віталій Кличко, Удар - 45,93%;

Олександра Попов, ОПЗЖ - 9,62%;

Ірина Верещук, «Слуга народу» - 8,53%;

Олексій Кучеренко, «Батьківщина» - 7,82%;

Сергій Притула, «Голос» - 7,27%.

Харків

Студія Савіка Шустера:

Геннадій Кернес, «Блок Кернеса - Успішний Харків» - 57,9%;

Олександр Фельдман, ОПЗЖ - 12,12%;

Олексій Кучер, «Слуга народу» - 11,98%;

Одеса

Студія Савіка Шустера:

Геннадій Труханов, «Довіряй ділам» - 34,4%;

Микола Скорик, ОПЗЖ - 17,93%;

Олег Філімонов, «Слуга народу» - 13,75%;

Петро Обухов, ЄС - 12,52%.

Дніпро

Студія Савіка Шустера:

Борис Філатов, «Пропозиція» - 44,47%;

Загід Краснов, «Громадська сила» - 14,44%;

Олександр Вілкул, «Блок Вілкула» - 11,27%;

Сергій Риженко, «Слуга народу» - 10,60%.

Маріуполь

Група «Рейтинг»:

Вадим Бойченко, «Блок Вадима Бойченка» - 68,1%;

Володимир Клименко, ОПЗЖ - 22,8%.

Студія Савіка Шустера:

Вадим Бойченко, «Блок Вадима Бойченка» - 69,05%;

Володимир Клименко, ОПЗЖ - 23,71%.

Дрогобич, Львівська області

Тарас Кучма, самовисування - 39,5%;

Андрій Веселий, самовисування - 25,9%;

Михайло Задорожній, ЄС - 18,3%.

Олександрія, Кіровоградська область

Сергій Кузьменко, самовисування - 55,5%;

Степан Цапюк, самовисування - 37,1%.

Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.