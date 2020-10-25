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    Хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів

    • Розсилка
    Хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів

    Екзит-поли проводилися у всіх великих містах України

    Три соціологічні компанії - група «Рейтинг», компанія InfoSapiens та Лібертірепорт для студії Савіка Шустера та каналу Україна24 - оголосили результати опитування виборців на виході з дільниць.

    Екзит-поли проводилися у всіх великих містах України.

    Київ

    Група «Рейтинг»:

    • Віталій Кличко, Удар - 47,8%;
    • Олександра Попов, ОПЗЖ - 8,6%;
    • Сергій Притула, «Голос» - 8,3%;
    • Ірина Верещук, «Слуга народу» - 8%;
    • Олексій Кучеренко, «Батьківщина» - 6,3%.

    Студія Савіка Шустера:

    • Віталій Кличко, Удар - 45,93%;
    • Олександра Попов, ОПЗЖ - 9,62%;
    • Ірина Верещук, «Слуга народу» - 8,53%;
    • Олексій Кучеренко, «Батьківщина» - 7,82%;
    • Сергій Притула, «Голос» - 7,27%.

    Харків

    Студія Савіка Шустера:

    • Геннадій Кернес, «Блок Кернеса - Успішний Харків» - 57,9%;
    • Олександр Фельдман, ОПЗЖ - 12,12%;
    • Олексій Кучер, «Слуга народу» - 11,98%;

    Одеса

    Студія Савіка Шустера:

    • Геннадій Труханов, «Довіряй ділам» - 34,4%;
    • Микола Скорик, ОПЗЖ - 17,93%;
    • Олег Філімонов, «Слуга народу» - 13,75%;
    • Петро Обухов, ЄС - 12,52%.

     Дніпро

    Студія Савіка Шустера:

    • Борис Філатов, «Пропозиція» - 44,47%;
    • Загід Краснов, «Громадська сила» - 14,44%;
    • Олександр Вілкул, «Блок Вілкула» - 11,27%;
    • Сергій Риженко, «Слуга народу» - 10,60%.

    Маріуполь

    Група «Рейтинг»:

    • Вадим Бойченко, «Блок Вадима Бойченка» - 68,1%;
    • Володимир Клименко, ОПЗЖ - 22,8%.

    Студія Савіка Шустера:

    • Вадим Бойченко, «Блок Вадима Бойченка» - 69,05%;
    • Володимир Клименко, ОПЗЖ - 23,71%.

    Дрогобич, Львівська області

    • Тарас Кучма, самовисування - 39,5%;
    • Андрій Веселий, самовисування - 25,9%;
    • Михайло Задорожній, ЄС - 18,3%.

    Олександрія, Кіровоградська область

    • Сергій Кузьменко, самовисування - 55,5%;
    • Степан Цапюк, самовисування - 37,1%.

    Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

    Харків Маріуполь Віталій Кличко соцопитування Київ вибори Борис Філатов Одеса місцева влада Дніпро Геннадій Кернес Геннадій Труханов
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