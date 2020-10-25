Хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів
Екзит-поли проводилися у всіх великих містах України
Три соціологічні компанії - група «Рейтинг», компанія InfoSapiens та Лібертірепорт для студії Савіка Шустера та каналу Україна24 - оголосили результати опитування виборців на виході з дільниць.
Екзит-поли проводилися у всіх великих містах України.
Київ
Група «Рейтинг»:
- Віталій Кличко, Удар - 47,8%;
- Олександра Попов, ОПЗЖ - 8,6%;
- Сергій Притула, «Голос» - 8,3%;
- Ірина Верещук, «Слуга народу» - 8%;
- Олексій Кучеренко, «Батьківщина» - 6,3%.
Студія Савіка Шустера:
- Віталій Кличко, Удар - 45,93%;
- Олександра Попов, ОПЗЖ - 9,62%;
- Ірина Верещук, «Слуга народу» - 8,53%;
- Олексій Кучеренко, «Батьківщина» - 7,82%;
- Сергій Притула, «Голос» - 7,27%.
Харків
Студія Савіка Шустера:
- Геннадій Кернес, «Блок Кернеса - Успішний Харків» - 57,9%;
- Олександр Фельдман, ОПЗЖ - 12,12%;
- Олексій Кучер, «Слуга народу» - 11,98%;
Одеса
Студія Савіка Шустера:
- Геннадій Труханов, «Довіряй ділам» - 34,4%;
- Микола Скорик, ОПЗЖ - 17,93%;
- Олег Філімонов, «Слуга народу» - 13,75%;
- Петро Обухов, ЄС - 12,52%.
Дніпро
Студія Савіка Шустера:
- Борис Філатов, «Пропозиція» - 44,47%;
- Загід Краснов, «Громадська сила» - 14,44%;
- Олександр Вілкул, «Блок Вілкула» - 11,27%;
- Сергій Риженко, «Слуга народу» - 10,60%.
Маріуполь
Група «Рейтинг»:
- Вадим Бойченко, «Блок Вадима Бойченка» - 68,1%;
- Володимир Клименко, ОПЗЖ - 22,8%.
Студія Савіка Шустера:
- Вадим Бойченко, «Блок Вадима Бойченка» - 69,05%;
- Володимир Клименко, ОПЗЖ - 23,71%.
Дрогобич, Львівська області
- Тарас Кучма, самовисування - 39,5%;
- Андрій Веселий, самовисування - 25,9%;
- Михайло Задорожній, ЄС - 18,3%.
Олександрія, Кіровоградська область
- Сергій Кузьменко, самовисування - 55,5%;
- Степан Цапюк, самовисування - 37,1%.
Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).
Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.
На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.