«Євросолідарність» лідирує у Львові, Олег Синютка виходить у другий тур: дані екзит-полу



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Олег Синютка виходить до другого туру виборів міського голови

Згідно з попередніми даними за «Європейську солідарність» проголосували 28% виборців Львова

За даними соціологічної групи Fama, яка проводила своє дослідження на замовлення 24 каналу, у Львові на виборах до міської ради лідирує партія «Європейська Солідарність», а Олег Синютка виходить до другого туру виборів міського голови.

За результатами екзитполу на виборах дло міської ради партії отримали такі результати:

«Європейська солідарність» – 28%,

«Самопоміч» – 21%,

«Голос» – 12%,

«Варта» – 6%,

«Свобода» – 6%,

«Слуга народу» – 5%,

«Українська галицька партія» – 5%,

«Сила і честь» – 3%,

«Батьківщина» – 3%,

«Громадянська позиція» – 3%.

На виборах міського голови Львова результати екзитполів наступні:

Андрій Садовий – 38%,

– 38%, Олег Синютка – 28%,

– 28%, Руслан Кошулинський – 9%,

Ярослав Рущишин – 5%,

Ігор Васюник – 3%,

Ігор Зінкевич – 3%,

Юлія Гвоздович – 3%,

Тарас Кльофа – 2%.

Для решти кандидатів рейтинг близький до 1%.

Раніше повідомлялося, що мер Львова не зміг проголосувати, бо прийшов на дільницю не з тим паспортом. Однак потім його паспорт знайшла теща і очільник Львова повернувся на дільницю, щоб взяти участь у голосуванні.

Також нагадаємо, що після 20:00 стали відомі результати екзит-полів по інших містах України. Так, згідно з опитуванням, на виборах міського голови Дніпра лідирує нинішній мер міста Борис Філатов.

Також нагадаємо, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах, про що свідчать дані екзит-полу. При цьому самого Кернеса ніхто не бачив вже два місяці, він перебуває на лікуванні у Німеччині.

Крім того, за даними екзит-полу від Соціалогічної групи Рейтинг на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.

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