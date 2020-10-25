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    «Євросолідарність» лідирує у Львові, Олег Синютка виходить у другий тур: дані екзит-полу

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    <span>Олег Синютка виходить до другого туру виборів міського голови</span> - «Євросолідарність» лідирує у Львові, Олег Синютка виходить у другий тур: дані екзит-полу
    Олег Синютка виходить до другого туру виборів міського голови

    Згідно з попередніми даними за «Європейську солідарність» проголосували 28% виборців Львова

    За даними соціологічної групи Fama, яка проводила своє дослідження на замовлення 24 каналу, у Львові на виборах до міської ради лідирує партія «Європейська Солідарність», а Олег Синютка виходить до другого туру виборів міського голови.

    За результатами екзитполу на виборах дло міської ради партії отримали такі результати:

    • «Європейська солідарність» – 28%,
    • «Самопоміч» – 21%,
    • «Голос» – 12%,
    • «Варта» – 6%,
    • «Свобода» – 6%,
    • «Слуга народу» – 5%,
    • «Українська галицька партія» – 5%,
    • «Сила і честь» – 3%,
    • «Батьківщина» – 3%,
    • «Громадянська позиція» – 3%.

    На виборах міського голови Львова результати екзитполів наступні:

    • Андрій Садовий – 38%,
    • Олег Синютка – 28%,
    • Руслан Кошулинський – 9%,
    • Ярослав Рущишин – 5%,
    • Ігор Васюник – 3%,
    • Ігор Зінкевич – 3%,
    • Юлія Гвоздович – 3%,
    • Тарас Кльофа – 2%.
    • Для решти кандидатів рейтинг близький до 1%. 

    Раніше повідомлялося, що мер Львова не зміг проголосувати, бо прийшов на дільницю не з тим паспортом. Однак потім його паспорт знайшла теща і очільник Львова повернувся на дільницю, щоб взяти участь у голосуванні. 

    Також нагадаємо, що після 20:00 стали відомі результати екзит-полів по інших містах України. Так, згідно з опитуванням, на виборах міського голови Дніпра лідирує нинішній мер міста Борис Філатов.

    Також нагадаємо, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах, про що свідчать дані екзит-полу. При цьому самого Кернеса ніхто не бачив вже два місяці, він перебуває на лікуванні у Німеччині. 

    Крім того, за даними екзит-полу від Соціалогічної групи Рейтинг на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.

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