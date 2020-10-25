«Євросолідарність» лідирує у Львові, Олег Синютка виходить у другий тур: дані екзит-полу
Згідно з попередніми даними за «Європейську солідарність» проголосували 28% виборців Львова
За даними соціологічної групи Fama, яка проводила своє дослідження на замовлення 24 каналу, у Львові на виборах до міської ради лідирує партія «Європейська Солідарність», а Олег Синютка виходить до другого туру виборів міського голови.
За результатами екзитполу на виборах дло міської ради партії отримали такі результати:
- «Європейська солідарність» – 28%,
- «Самопоміч» – 21%,
- «Голос» – 12%,
- «Варта» – 6%,
- «Свобода» – 6%,
- «Слуга народу» – 5%,
- «Українська галицька партія» – 5%,
- «Сила і честь» – 3%,
- «Батьківщина» – 3%,
- «Громадянська позиція» – 3%.
На виборах міського голови Львова результати екзитполів наступні:
- Андрій Садовий – 38%,
- Олег Синютка – 28%,
- Руслан Кошулинський – 9%,
- Ярослав Рущишин – 5%,
- Ігор Васюник – 3%,
- Ігор Зінкевич – 3%,
- Юлія Гвоздович – 3%,
- Тарас Кльофа – 2%.
- Для решти кандидатів рейтинг близький до 1%.
Раніше повідомлялося, що мер Львова не зміг проголосувати, бо прийшов на дільницю не з тим паспортом. Однак потім його паспорт знайшла теща і очільник Львова повернувся на дільницю, щоб взяти участь у голосуванні.
Також нагадаємо, що після 20:00 стали відомі результати екзит-полів по інших містах України. Так, згідно з опитуванням, на виборах міського голови Дніпра лідирує нинішній мер міста Борис Філатов.
Також нагадаємо, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах, про що свідчать дані екзит-полу. При цьому самого Кернеса ніхто не бачив вже два місяці, він перебуває на лікуванні у Німеччині.
Крім того, за даними екзит-полу від Соціалогічної групи Рейтинг на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.