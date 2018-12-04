Генпрокуратура провалила справу скандального екс-ректора Мельника. Суд його вдруге виправдав

Колишній ректор Національної академії державної податкової служби України Петро Мельник

Правоохоронці закидали колишньому ректору Національної академії державної податкової служби України розтрату майна закладу на суму 33,4 млн грн

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ Київського апеляційного суду залишила без змін виправдувальний вирок суду першої інстанції щодо колишнього ректора Національної академії державної податкової служби України Петра Мельника.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 21 листопада.

Правоохоронці вважали, що ректор Мельник допустив розтрату майна Податкової академії на суму 33,4 млн грн, яке розпродав «сімейному» вишу - ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія». На користь навчального закладу його дружини шляхом аукціону були відчужені: приміщення магазину та кафетерію загальною площею 496,7 кв. м в Ірпені; реабілітаційно-оздоровчий комплекс «Сосновий бір» (смт Ворзель) площею 7,8 тис. кв. м; комплекс будівель у Кам'янці-Подільському загальною площею 1,1 тис. кв. м та нежилі будинки і господарсько-побутові будівлі у Сімферополі загальною площею 2,6 тис. кв. м. Зокрема, у листах до керівництва тодішньої Державної податкової адміністрації України Петро Мельник пояснив, що у його академії немає можливості підтримувати в належному стані напівзруйновані будівлі, а також використовувати приміщення зі значним навантаженням на їхнє утримання та ремонт.

У контексті цього прокуратура закидала екс-ректору розпродаж майна за цінами нижче ринкових. На думку досудового розслідування, лише від реалізації реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Сосновий бір», який продали за 3,1 млн грн, було недоотримано близько 20 млн грн (за даними висновку судової оціночно-будівельної експертизи № 3651/14-42 від 18 лютого 2016 року, ринкова вартість цього комплексу становила 23,5 млн грн).

Прокурор в апеляційній скарзі просив вирок Бородянського районного суду Київської області від 5 грудня 2017 року, яким виправдано Петра Мельника, скасувати через істотні порушенням норм кримінального процесуального закону та невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального правопорушення.

І наполягав визнати винним екс-ректора у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України і призначити йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі і конфіскувати все належне йому майно.

Крім цього, 9 жовтня від заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської на адресу Київського апеляційного суду надійшли зміни та доповнення до апеляційної скарги. Вона просила скасувати вирок щодо Мельника і призначити новий розгляд в суді першої інстанції. На думку Стрижевської, Бородянський райсуд обмежився констатуванням наявності порушень вимог Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 року №803, але не надав жодної оцінки щодо необхідності юридичної кваліфікації дій обвинуваченого за іншими кримінально-правовими нормами.

Київський апеляційний суд погодився, що відчуження об'єктів нерухомого майна Податкової академії було здійснено з порушенням вимог Порядку відчуження об'єктів державної власності (без дозволу Фонду державного майна України та Міністерства фінансів України).Водночас, апеляція вважає, що відчужене майно на користь ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» відбулося не безоплатно, а на підставі угод купівлі-продажу, і одержані за цими договорами кошти були перераховані спочатку на рахунок університету, а надалі - до державного бюджету. А тому апеляція виключає таку ознаку злочину як безоплатність передачі майна іншій особі та унеможливлює кваліфікацію дій Петра Мельника за будь-якою частиною статті 191 КК України.

Щодо вартості оціненого майна Податкової академії, то суд зазначив: ним займалися визначені незалежні оцінювачі, які мали відповідний дозвіл Фонду державного майна України на здійснення такої діяльності.

«Отже, на переконання колегії суддів, в ході судового розгляду стороною обвинувачення не було надано достатніх та допустимих доказів на доведення наявності в діянні Петра Мельника складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а висунуте йому обвинувачення ґрунтується лише на припущеннях», - сказано в ухвалі Київського апеляційного суду.

Касаційна скарга на апеляційну ухвалу може бути подана до Верховного суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Віталій Тараненко, «Главком»