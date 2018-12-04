Затримання українців в Грузії: обвинувачені на знак протесту написали «Слава Україні!»



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Адвокат повідомив, що судове засідання відбудеться у вівторок

Головна прокуратура Грузії офіційно пред'явила звинувачення шістьом громадянам України та одному громадянину Грузії, затриманим під час спецоперації за придбання і зберігання зброї.

Про це повідомляє «Грузія онлайн» з посиланням на РИА Новости.

Розслідування ведеться за статтями Кримінального кодексу Грузії, у яких йдеться про протиправне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв групою осіб.

Один з адвокатів затриманих в Тбілісі громадян України Георгій Ростомашвілі заявив, що його підзахисні не визнають своєї провини.

«На знак протесту підзахисні не підписали обвинувальні листи і написали на них «Слава Україні», - заявив адвокат журналістам, сказавши, що обвинувачені прибули до Грузії в статусі туристів і не підозрюють, «кому вигідно їх затримання».

Адвокат повідомив, що судове засідання відбудеться у вівторок.

Нагадаємо, 2 грудня у міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що затримали шістьох громадян України та одного громадянина Грузії, у яких знайшли зброю та боєприпаси.

Радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що серед затриманих був народний депутат Семен Семенченко.

Сам Семенченко стверджує, що інформація про те, що його затримували в Грузії - фейк.