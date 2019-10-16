Харківські підприємці вийшли на пікет проти дороги через «Барабашово»



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«Ми хочемо нормально працювати» - підприємці в Харкові вийшли на пікет проти Кернеса

Підприємці вимагають від депутатів почути їх, не зносити «Барабашово» бульдозерами і «погрожують захищати ринок за всяку ціну»

У Харкові сьогодні, 16 жовтня, більше двох тисяч підприємців з ТЦ «Барабашово» прийшли на акцію протесту під міську раду з вимогами до влади припинити рейдерське захоплення ринку, не підтримувати ініціативу мера Геннадія Кернеса з будівництва дороги через «Барабашово». Підприємці запевняють, тисячі людей залишаться без роботи, а ця дорога не вирішить проблем міста.

Підприємці вимагають від депутатів почути їх, не зносити «Барабашово» бульдозерами і «погрожують захищати ринок за всяку ціну», про що також було написано на плакатах активістів:

«Терехов + Бульдозер = Термін», «Ми захистимо свій бізнес за всяку ціну», «Депутати - подумайте про людей», «Прокурори, які не станьте посібниками рейдерства».

«Сьогодні хтось спеціально налаштовує нас, змушуючи йти на відчайдушні заходи, на акції протесту, хтось дуже хоче заворушень в Харкові, адже ніхто не підтримає знесення ринку. Там люди 20 років працюють, годують свої сім'ї», - кажуть підприємці.

На їхню думку, якщо міська рада прийме рішення щодо будівництву дороги, підприємці вимагатимуть перевиборів в місті і погрожують заблокувати будівельні роботи до повного перезавантаження влади в області та регіоні.

«Якщо треба, ми до Зеленського доїдемо (президент України Володимир Зеленський - ред,). Ми заблокуємо роботу міської ради, виконкому, адміністрації, поки нас не почують. Ми не дамо залишити тисячі сімей без засобів існування», - кажуть підприємці «Барабашово».

Нагадаємо, сьогодні міська рада Харкова розглядає питання виділення коштів для проекту будівництва дороги від вулиці Академіка Павлова до вулиці Моісеєвської, що проходить через ТЦ «Барабашово». Кошти на перепроектування та будівництво павільйонів мерія планує взяти з бюджету міста.

Раніше, 3 вересня понад п'ятсот підприємців торгового центру «Барабашово» проводили пікет біля будівлі Харківської міськради. Головна вимога пікетувальників - припинити нападки на ТЦ, зупинити провокації і маніпуляції навколо торгового об'єкта, що відбуваються, на думку підприємців, за підтримки міської влади.

Тоді лідери профспілкових рухів і громадських організацій торгового центру передали до канцелярії міськради звернення, підписане більш ніж 3000 підприємцями.

У зверненні підприємці вимагали припинити маніпуляції, дестабілізацію і силові провокації, пов'язані з ТЦ «Барабашово».