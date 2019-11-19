На Сумщині попрощалися з військовими, які загинули у Балаклії



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Прощання із загиблими відбулося у приміщенні клубу військової частини Фото: Укрінформ

В Охтирці 19 листопада розпорядженням міського голови оголошено Днем жалоби за загиблими в Балаклії саперами

Сьогодні, 19 листопада, на Сумщині попрощалися із загиблими в Балаклії саперами дислокованої в Охтирці військової частини А0563 прапорщиком Дмитром Мовчаном та старшим солдатом Денисом Ярмаком. Прощання відбулося у приміщенні клубу військової частини.

Провести в останню дорогу військовослужбовців прийшли багато мешканців міста і бойові побратими загиблих, пише Укрінформ.

В Охтирці 19 листопада розпорядженням міського голови оголошено Днем жалоби за загиблими в Балаклії саперами.

На знак скорботи за загиблими приспущено Державний прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста.

Розпорядженням передбачено обмеження та проведення розважально-концертних заходів на території міста та заборону звучання розважальної музики у закладах торгівлі, ресторанного господарства, в громадському транспорті.

Нагадаємо, 15 листопада у Балаклії місцеві почули вибухи. У Збройних сил України заявили, що ситуація планова – військовослужбовці проводили утилізацію залишків боєприпасів, які не можна транспортувати.

У той же день стало відомо, що внаслідок вибуху на складі боєприпасів двоє військовослужбовців загинули, ще п’ятеро постраждали. 17 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що у лікарні помер один з військовослужбовців, котрі постраждали внаслідок вибуху на складі боєприпасів Міністерства оборони в Балаклії Харківської області.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що ймовірною причиною вибухів боєприпасів у Балаклії є загоряння твердопаливного двигуна до ракети.

В ніч на 19 листопада у військовій частині у селищі Старичі на Львівщині сталася пожежа, внаслідок якої один офіцер загинув, у ще одного опіки.