Хто візьме під контроль НАЗК? Досьє на усіх кандидатів та їхніх покровителів

Чи вдасться новому очільнику НАЗК внести вагомий вклад в боротьбу з корупцією в Україні?

Ситник та Чумак намагаються пролобіювати своїх людей?

Національне агентство з питань запобігання корупції шукає нового керівника. Він має замінити тимчасово виконувачку обов’язків Наталію Новак. 25 листопада Комісія з відбору голови НАЗК затвердила перелік з 30 кандидатів, які відповідають вимогам конкурсу, а днями оприлюднила шорт-лист: він складається з восьми кандидатів.

«Комісія, ухвалюючи рішення, враховувала низку критеріїв. Серед них — тестування загальних навичок, стратегічне бачення майбутньої діяльності НАЗК, професійний рівень і компетентність кандидата, ділові та моральні якості», — пояснила співголова комісії, керівник юрвідділу Transparency International Ukraine Катерина Риженко.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін додає: вирішальним для одного з восьми кандидатів стане останній етап конкурсу - співбесіда.

Т.в.о. голови НАЗК Новак у розмові «Главкома» переконує, що особливо не відстежує перебіг конкурсу. «Я бачила цей перелік з восьми кандидатів, які залишилися. У тому, що конкурс проводиться прозоро, сумнівів не маю. Не всіх цих людей я знаю, виділяти когось не хотілося б», - сказала вона «Главкому».

Хто ж вийшов до фіналу кадрового відбору?

Дмитро Булах

Соціолог за освітою, одружений

Депутат Харківської обласної ради, балотувався від «Самопомочі».

На позачергових парламентських виборах цьогоріч балотувався у списку партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі (№7).

Громадський активіст, голова правління ГО «Харківський антикорупційний центр», член громадської платформи «Харківська Реформаторська Коаліція». ГО викриває сумнівні тендери - зокрема, ті, які проводить департаментів і комунальних підприємств міськради Харкова.

Два роки тому на Булаха напали. 30 серпня 2017 року у Харкові біля станції метро «Тракторний завод» злочинці жорстоко побили активіста: він отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, переломи ребер, забиту рану голови. Менше ніж за рік поліція Харківщини відрапортувала, що нападників затримали, замовника встановили. Втім, досі його імені не названо. Сам Булах рік тому коментував ситуацію так: «З моєї інсайдерської інформації замовник належить до колишніх правоохоронців - організація, яку я очолюю, написала кілька матеріалів про нього».

30 серпня 2017 року злочинці жорстоко побили Дмитра Булаха: він отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, переломи ребер, забиту рану голови. Фото 2day.kh.ua

За даними Тransparency International, напад був пов’язаний з депутатською та громадською діяльністю Дмитра, розслідуваннями махінацій при відновленні будинків в Балаклії (де вибухали військові склади), кооперативної «схеми» за участі Михайла Добкіна та Геннадія Кернеса, підвищення тарифів КП «Харківводоканал», відкриття низки кримінальних проваджень після його звернень щодо чиновників.

Булах з 2008 року займається підприємницькою діяльністю. Згідно з декларацією кандидата, дружина Булаха Катерина Кушнаренко – підприємець, заробляє втричі більше за чоловіка. Кандидат за минулий рік отримав 92 тис. грн зарплати в «Харківському антикорупційному центрі», 253,9 тис. грн склав дохід від його підприємницької діяльності, дружина-підприємець заробила 772,3 тис. грн. Родина має заощадження: $18,6 тис. і 43,5 тис. грн. Крім того, у сім'ї є два кредити: на 23 тис. грн і 40,8 тис. грн. Родина має будинок площею 188 кв. м і квартиру 38 кв. м у Харкові. Дружина Булаха - власниця автомобіля Volkswagen Golf Plus 2008 року.

У декларації за 2018 рік Булах не вказав право власності на земельну ділянку в Харкові, на якій розташований будинок площею 188 кв. м. Він сам пояснив це так: «Щодо ділянки під будинком, то вона ніяк не оформлена, на жаль, тому що сам будинок на декілька частин розділений і не всі хочуть ділянку оформлювати. Загалом у будинку, де я співвласник, мешкає моя мама, а я мешкаю у квартирі». У 2019 році отримав позику від фізичної особи в розмірі 910 тис. грн на придбання квартири в Харкові площею 64,7 кв. м.

Юрій Кравченко

Юрист за освітою. Одружений, виховує трьох дітей.

З 1999 по 2012 роки працював в органах прокуратури, після чого кілька років займався адвокатською практикою. Нині - директор Харківського територіального управління НАБУ.

Активісти ГО «Харківський антикорупційний центр» (очільником якої, нагадаємо, є конкурент Кравченка вище згаданий Дмитро Булах) хвалять діяльність теруправління НАБУ на Харківщині. Сам же Кравченко скаржився на нестачу людей в установі, якою керує.

Згідно з декларацією, Кравченку належать дві автівки ВАЗ 21109 та ВАЗ 2114. У власності родини житловий будинок на 147 кв. м. у Полтаві, невелика квартира у Харкові, а також земельна ділянка на 3,6 га на Полтавщині.

З біографії кандидата відомо, що він захоплюється drag racing (перегони з прискоренням) та бере активну участь в діяльності ГО «Команда СДС Моторспорт». Цікаво, що одним із засновників цієї ГО є Костянтин Касай – повний тезка народного депутата-мажоритарника від партії «Слуга народу».

З Кравченком судилося «Полтаваобленерго» за борги з оплати послуг за 6 років (з 2008 по 2014 рр.), проте він виграв суди.

Олександр Новіков

Юрист за освітою, одружений, виховує двох дітей.

Нині працює прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури.

Кандидат успішно пройшов етап оцінювання прокурорів, яке влаштував чинний генпрокурор Руслан Рябошапка.

Новіков претендував на посаду голови/першого заступника голови Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури.

Згідно із декларацією за минулий рік, родина з 2015 року у Києві орендує квартиру площею 53 кв. м. Автівку Subaru Forester 2008 року випуску у сім'ї викрали, дружина Новікова Юлія Гончар має Kia Sorento 2013 року, а сам Новіков їздить на ВАЗ 21099 (передано за довіреністю у 2008).

У 2018 році Новіков заробив 562 тис. грн, а його дружина-підприємець - 321 тис. грн. У родини є 110 тис. грн заощаджень. Новіков також вказав у декларації кредит на 153 тис. грн, який взяла дружина.

Роман Осипчук

Юрист за освітою, одружений, має дитину.

Нині працює керівником Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро.

Згідно з декларацією, у власності родини Осипчука є квартира в Луганську, придбана у 2005 році, а також квартира у Києві площею 81 кв. м. Проживає він в іншій квартирі (на 42 кв. м ) у столиці із родичами.

З 2015 році Осипчук їздить на автомобілі Suzuki Grand Vitara 2008 року, однак право власності на неї належить батькові Осипчуку Сергію Володимировичу.

Згідно з інформацією з Реєстру судових рішень, у 2017 році громадянка Сафронова І.В. оскаржувала надання неповної та необґрунтованої відповіді на подану нею скаргу з боку Осипчука - керівника Управління внутрішнього контролю НАБУ. Проте перша, апеляційна та касаційна інстанції не встановили порушень, а дії кандидата суд визнав правомірними. Жодної інформації про проведення з цього приводу внутрішнього розслідування немає.

Минулого року НАЗК винесло припис НАБУ у зв’язку з ненаданням Осипчуком інформації та копій документів на запит для з’ясування обставин можливого порушення з боку детективів щодо запобігання конфлікту інтересів.

Микола Юпатін

Має дві вищі освіти (правознавство), одружений.

Нині - заступник керівника Управління внутрішнього контролю НАБУ. Брав участь у конкурсах на керівника детективів НАБУ і голову САП.

Згідно з декларацією за 2018 рік, проживає із дружиною у службовому житлі. У власності подружжя – автівка Mitsubishi Pajero 2007 року, човен «Южанка» 1978 року. Юпатін також має у користуванні причіп до автівки, який йому не належить. Крім того, кандидат задекларував 1,3 млн грн зарплатні в НАБУ, соцдопомогу у 8 тис. грн та пенсію 177 тис. грн. Його дружина Марина Юпатіна, яка працює у прокуратурі Києва, за рік заробила 411 тис. грн.

Родина вказала заощадження: $65 тис., 3 тис. євро та 167 тис. грн.

Минулого року НАЗК згадувало Юпатіна у числі працівників НАБУ, які не надали запитувані Агентством інформацію та документи.

Політолог Володимир Воля вважає, що і Осипчук, і Юпатін повністю підконтрольні директору НАБУ Артему Ситнику.

«Роман Осипчук - начальник Управління внутрішнього контролю НАБУ. Займає цю посаду з моменту створення відомства. За весь час роботи не встановив жодного правопорушення всередині бюро… Осипчук працював в УБОП в Луганській та Київській областях. За ним тягнеться цілий шлейф справ. Ситнику потрібна була така людина на посаді керівника управління внутрішнього контролю, щоб той в притул не бачив порушень з боку співробітників бюро. Другий претендент від Ситника - Микола Юпатін. Він - заступник Осипчука. Юпатін очолює відділ внутрішніх розслідувань і повністю вбудований в вертикаль Ситника-Осипчука», - коментує Воля.

Олександр Цивінський

Три вищі освіти з правознавства. Одружений, має двох дітей.

Нині – старший детектив-керівник Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.

На початку травня 2017 року саме Цивінський спрямовував у Кабмін запит про те, чи надавав уряд дозвіл на преміювання членів НАЗК – які виписувала ексглава НАЗК Наталія Корчак, і суми яких сягали 200 тис. грн.

Згідно з декларацією, родині Цивінського належать земельна ділянка і будинок на Львівщині, квартира на 96 кв. м у столиці (на її купівлю подружжя брало кредит). Крім того, кандидат користується автівкою Opel Zafira (2012 року), яка належить третій особі. За рік він заробив понад 900 тис. грн, а його дружина отримала 282 тис. грн від підприємницької діяльності.

Іван Пресняков

Має дві вищі освіти (політолог), одну з яких здобув у Великобританії. Одружений, є дитина.

Нині - антикорупційний експерт Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» (USAID/ENGAGE).

У 2014 — 2016 роках - член політичної партії «Демальянс».

Повний тезка Преснякова був довіреною особою Станіслава Поліщука, кандидата-самовисуванця на парламентських виборах-2014 по одномандатному округу №214 у столиці. На цьому ж окрузі балотувався Віктор Чумак, який нині є заступником генпрокурора. У сьомому та восьмому скликаннях саме Пресняков був помічником нардепа Віктора Чумака. Перед тим допомагав нардепу четвертого скликання Володимиру Зубанову.

Крім того, з 2010 року на «Дзеркалі тижня», була опублікована низка статей Преснякова у співавторстві з Віктором Чумаком, зокрема щодо позаблоковості України. Такий зв'язок дає підстави стверджувати, що Пресняков є ставлеником Чумака на цьому конкурсі. Сьогодні Віктор Чумак – заступник генпрокурора-військовий прокурор, і в коментарі «Главкому» стверджує з посмішкою, що «не слідкує» за перебігом конкурсу до НАЗК.

Згідно з декларацією, родині Преснякова належить земельна ділянка 6 соток у столиці (з 2015 року), садовий будинок на 159 кв. м, дві квартири у Києві, а також дві автівки: Honda Jazz (2011 року) та Hyundai Tucson (2006). Від підприємницької діяльності за рік Пресняков отримав понад 1 млн грн, а його дружина заробила 82 тис. грн.

Микола Хавронюк

Має дві вищі освіти, за фахом - правознавець-кримінолог. Одружений, є син.

Нині - професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», член правління неурядової організації Центр політико-правових реформ. Доктор юридичних наук, заслужений юрист України, автор багатьох навчальних посібників та монографій.

У 2016 році брав участь у відборі членів НАЗК. Тоді він заявляв, що при попередньому обговоренні кандидатів членами комісії, на його думку, критерії досвіду і знань були підмінені особистою симпатією чи антипатією до того чи іншого кандидата.

Тоді ж він закликав усіх кандидатів в члени НАЗК «словом чи ділом» підтримати Руслана Рябошапку.

Згідно з декларацією, Хавронюку належить квартира на 100 кв. м та гараж у Києві, а також земельна ділянка, дачний будинок та гараж у с. Шпитьки Києво-Святошинського району. Крім того, задекларована бібліотека юридичної і художньої літератури - понад 2 тис. екземплярів, автівка Nissan X-Trail (2012 року). За рік Микола Хавронюк заробив 277 тис. грн на роботі в університеті і ще 1,2 млн грн отримав від підприємницької діяльності.

– центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Утворений 18 березня 2015 року як колегіальний орган. Фактично запрацював 28 березня 2016 року, коли на засіданні членів НАЗК одноголосно обрали його головою Наталю Корчак. Вона запам’яталась тим, що виписувала премії по 200 тис. грн собі та ще трьом членам НАЗК. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)

За головування Корчак з НАЗК пішли два члени: Руслан Рябошапка (нині генпрокурор) та Руслан Радецький. Причини їхнього звільнення, за словами Рябошапки , незгода НАЗК з їхнім планом суттєвого підвищення ефективності роботи органу.

28 березня 2018 завершився дворічний термін перебування на посаді Корчак, і на місце Корчак обрали Олександра Мангула. Основна претензія до нього від експертів та журналістів – повна бездіяльність агентства .

2 жовтня Верховна Рада ухвалила зміни до закону про запобігання корупції, у відповідності до якого впродовж п’яти днів Мангула звільнили і призначили т.в.о. Наталію Новак. Вона виконуватиме ці обов’язки, доки Конкурсна комісія з антикорупційних активістів та міжнародних експертів на обере нового голову агентства. За поданням комісії його призначить Кабмін - за новою процедурою на 4 роки без права переобрання.

Наталія Сокирчук, «Главком»