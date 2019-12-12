Парламентарі проголосували за створення «комісії у справі Гандзюк»



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За постанову проголосувало 347 депутатів

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому проект постанови №2302 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років».

За документ проголосували 347 нардепів.

Як повідомляв перший заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, вчора, 11 грудня, з приводу створення ТСК депутати дійшли згоди між фракціями й усередині фракції «Слуга народу».

У документі зазначається, що представники ТСК здійснюватимуть парламентський контроль за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.

У постанові вказано, що головою Тимчасової слідчої комісії стане народний депутат Ігор Василів з фракції «Слуга народу», а заступником голови Соломія Бобровська з фракції «Голос».

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня у Раді проходить позачергове засідання.

Депутати після обідньої перерви розглядатимуть законопроект щодо освіти й низку законопроектів у другому читанні.

Водночас член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Сергій Лабазюк (позафракційний) написав вчора, 11 грудня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що в четвер у парламенті планують проголосувати у другому читанні та в цілому за законопроект про ринок землі.

«Сьогодні, як і очікувалося, розгляду поправок (до законопроекту про ринок землі на засіданні аграрного комітету - ІФ) не відбулося. А вже завтра має бути голосування за законопроєкт у цілому на позачерговому засіданні Ради. Водночас на 8:00 призначено засідання аграрного комітету з цього питання», - написав нардеп у середу.

У цьому контексті він нагадав, що поправок до цього законопроекту «майже 5000», висловивши переконання, що їх фізично неможливо розглянути протягом одного пленарного засідання.

«Але очевидно, що на завтра планується якийсь «сюрприз» зі спробою прийняти закон у цілому», - додав Лабазюк.