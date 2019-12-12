Рада проголосувала за продовження особливого статусу Донбасу



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Особливий статус Донбасу продовжили до 31 грудня 2020 року

За документ проголосували 320 депутатів

Верховна Рада України схвалила за основу та в цілому законопроєкт №2569 «Про внесення зміни до статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

За документ проголосували 320 парламентаріїв.

Особливий статус Донбасу продовжили до 31 грудня 2020 року.

Проєкт зареєстрували у Раді ще у вівторок, однак його текст був відсутній.

«У статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» цифри «2019» замінити цифрами «2020». Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування», - сказано у тексті закону.

Як повідомлялося, у законопроєкті про особливий статус Донбасу змінили лише цифри. І у вівторок глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і його заступник Олександр Корнієнко зареєстрували в парламенті зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). Законопроект зареєстрований під номером 2569.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік. Глава держави сказав також, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі.