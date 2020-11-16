Історія Майї. Перша жінка на чолі Молдови

«Молдавани голосували за зміни»

Молдова оголосила ім’я переможця президентських виборів. Новим главою держави стане опозиційна кандидатка Майя Санду. Вона випередила чинного президента на 15% попри те, що опоненти доклали усіх зусиль для її програшу. Додон вже привітав Санду з перемогою, але зауважив, що його спостерігачі фіксували величезну кількість порушень під час голосування.

Освічена та досвідчена

Майя народилася у сім’ї інтелігентів: мати – педагог, батько – ветеринар. Санду вклала багато часу, сил та коштів у власну освіту. Після школи навчалась спершу в Академії економічної освіти Молдови, потім в Академії державного управління при президенті, де вивчала міжнародні відносини. Після закінчення вишу понад 10 років працювала в Мінекономіки. Потім вирішила продовжити освіту в Гарварді, в Інституті держуправління ім. Джона Кеннеді. Для того, щоб оплатити навчання, витягла всі заощадження та влізла у два кредити. Після випуску ще два роки жила у Сполучених Штатах, де працювали радником виконавчого директора Всесвітнього банка у Вашингтоні.

У 2012-му повернулась на Батьківщину, де одразу отримала місце міністра освіти. Керувала відомством впродовж трьох років. Тоді потрапила у свій перший політичний скандал: прокуратора звинуватила міністерку у тому, що за китайські камери для спостереження за процесом складання іспитів Санду заплатила як за німецькі – тобто переплатила ледь не втричі. Однак справу було закрито, а провина Санду не доведена.

Під час роботи міністром освіти Санду втілила низку вдалих реформ: змінила регламент проведення національних іспитів, посилила екзаменаційних контроль бакалаврів…

Ще гучніше прізвище Санду зазвучало у великій політиці Молдови у 2015-му, коли вона створила власну партію. Спершу політсила мала назву «Зроби крок із Майєю Санду», а пізніше була перейменована у «Дію та солідарність». Програма партії була чітко проєвропейською: зближення із країнами Заходу, боротьба з корупцією та укріплення ринкової економіки. 2016-го Санду вперше балотувалася на президентських виборах, однак програла Додону. Після цього впродовж наступних пів року очолювала уряд. Її призначення у ЗМІ назвали внутрішньо- та зовнішньополітичним компромісом та ознаменуванням кінця фактичного управління Молдовою олігарха Володимира Плахотнюка.

Друга ж спроба очолити країну стала успішною.

Ріки бруду

Передвиборча кампанія у Молдові виявилась дуже запеклою, причому бруд лився рікою саме на Санду. Опоненти, головним з яких був Додон, доклали чимало зусиль, щоб очорнити ім’я конкурентки, причому мішенню став саме проєвропейський вектор кандидатки. У Молдові з’явилась низка відеороликів, на яких були кадри із Санду та закадровий текст, озвучений її голосом. На відео Майя нібито стверджує, що після того, як вона очолить Молдову, батькам буде заборонено хизуватися дітьми, аби не дискримінувати чайлдфрі; дітям буде заборонено використовувати слова «батько» й «мати», натомість користуватися словами «батько один» і «батько два» (рос. «родитель»).

За кілька тижнів до дня голосування у соцмережах з’явилося відео, на якому схожа на Санду жінка йде мюнхенською вулицею за ручку із іншою жінкою та цілується з нею. Підпис під відео був вельми красномовним: кандидатка – лесбійка. Пікантності додавав ще й той факт, що 48 річна Санду незаміжня. Сама ж політикиня категорично спростовує чутки про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію: «Я не лесбійка і ніколи нею не була». Щоправда, Санду всіляко підтримує акції на підтримку прав ЛГБТ.

Крім того, у роликах озвучувалась погроза, що нібито Санду збирається пристіняти права російськомовних. Сама Санду спростовувала і ці твердження: «Я усвідомлюю, що 25% населення Молдови російська є рідною мовою. Ніхто не збирається нічого робити проти російськомовних. Для мене права людини – понад усе».

Відео Санду з іншою жінкою – фейк?

Стверджувати, що за всіма цими провокаціями стоїть саме Додон, не можна. Адже, окрім нього, у Майї є й інші вороги. Один із найзапекліших – Андрей Нестасе, який ще недавно був її політичним союзником. Нестасе образився, що Санду не підтримала його кандидатуру на виборах, як вони про це нібито домовлялися раніше.

Попри весь цей бруд, Санде вдалося взяти таку велику кількість голосів із двох причин. По-перше, чинний президент Молдови Ігор Додон став уособленням корупції у країні. Крім того, його називають президентом, який примудрився посваритися із двома країнами-сусідами: Румунією та Україною. Українців він образив тим, що визнав окупований Крим територією РФ. Відтак, значну часину голосів Майя отримала не від своїх палких прихильників, а від критиків Додона. «Молдовани голосували за зміни», – визнала Санду.

По-друге, однією з найзначніших передвиборчих обіцянок Санду став розгон чинного парламенту та термінові вибори. За даними провладних молдовських ЗМІ, курував передвиборчу кампанію Майї американський політолог Морріс Рейд.

Про Україну

Санду неодноразово висловлювалась щодо України, говорила про своє бачення війни на Донбасі та шляхи вирішення проблеми. На її думку, Україна могла б використовувати досвід Молдови щодо врегулювання придністровського конфлікту. «Вам можна повчитися на нашому досвіді. Тому що за стільки років ми стільки речей зробили – і ми бачимо, що не наблизилися ні на крок до політичного рішення… Ми дуже відкриті і щодо торгівлі, і щодо підприємств, але, на жаль, рішення не знайшли», – зазначала вона.

Санду порадила представникам влади України «бути особливо уважними, щоб корупція не стала найголовнішим елементом цього конфлікту». «Економічні інтереси у нас, на жаль, стали однією із перешкод [для врегулювання]. Я не кажу, що це єдина перешкода, але я кажу, що це важлива перешкода для того, щоб знайти рішення», – підсумувала Санду.

Майя Санду також казала, що поважає територіальну цілісність України: «Вважаю, що Молдова і Україна знаходяться в одній геополітичної зв'язці». Вона наголошувала, що і Молдова, і Україна мають угоди про асоціацію з Європейським союзом, а їх громадяни можуть в'їжджати до Європейського союзу без віз.

Анексований Росією Крим Санду називає «українським», до слова, на відміну від чинного президента Молдови Додона.

Попри таке позитивне ставлення до України, яка вже сьомий рік перебуває у стані війни з РФ, висловлювання Санду щодо країни-агресора дуже стримані. Нині вона наполягає, що відносини із РФ потрібно «розвивати». «Зокрема, і для блага громадян Молдови, які живуть в Росії. Нам потрібно вирішити їхні проблеми, пов'язані з пенсіями і соціальним забезпеченням», – вважає вона.

За словами Санду, необхідно також знайти рішення для відкриття експорту в Росію для всіх компаній, а не для кількох, близьких до влади. Вона наполягає, що президент РФ Путін на прохання Додона відкривав російських ринок для обраних постачальників.

«Необхідний також серйозний і послідовний діалог щодо врегулювання придністровського конфлікту за участю міжнародних партнерів», – зауважувала Санду і уточнювала, що одним з елементів такої розмови може бути діалог про виведення російських військових. (Російські миротворці були введені на територію Придністров'я ще в 1992 році – «Главком»). У 2016 році Санду вказувала, що в миротворчих військах повинні бути представники декількох країн, а не однієї.

Президент України Зеленський вже привітав телефоном Санду із перемогою та запросив до України: «Упевнений у подальшому зміцненні відносин і європейській інтеграції наших народів. З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва»

Але поспішати називати Санду прихильником Путіна не варто: вона налаштована на зближення із Заходом, а з очільником Кремля готова до конструктивного діалогу щодо Придністров’я. Рамки своїх компромісів з Росією вона не готова розширяти – про це свідчить її травнева заява щодо планів звернутися до Міжнародного альянсу за свободу віросповідання з проханням втрутитися у внутрішньополітичну ситуацію у Молдові. На думку Санду, потрібно послабити вплив Російської православної церкви у країні. Тоді частина молдован неоднозначно сприйняли її ініціативу.

Особисте життя

Як вже було вказано, 48-річна Санду незаміжня, дітей не має.

Майя мешкає у Кишеневі у двокімнатній квартиру на 74 «квадрати». Вона вже встигла заявити журналістам, що у разі її обрання не має наміру переїжджати у державні хороми, аби зекономити бюджетні гроші. Нагадаємо, схожі обіцянки озвучував і чинний президент України Володимир Зеленський. Пізніше ж з’ясувалося, що виконати таку обіцянку неможливо – із міркувань безпеки глави держави.

Майя Санду не захоплюється елітними автівками. Нині вона користується Toyota Rav 4 2007 року випуску і найближчим часом не збирається цього змінювати.