У Росії новий антирекорд приросту хворих на Covid-19

Усього в Росії коронавірус був виявлений у 1 948 603 осіб

З початку пандемії в Росії виявили коронавірус майже у 1,95 мільйона осіб, близько 33,5 тисячі з них – померли

У Росії за минулу добу виявили максимальну кількість хворих на коронавірус з початку пандемії – 22 778. Про це повідомляє оперативний штаб в понеділок, 16 листопада.

Усього в Росії коронавірус був виявлений у 1 948 603 осіб.

Кількість видужалих пацієнтів, збільшилася за добу на 13 864. Всього вже виписані 1 453 849 пацієнтів.

Кількість смертей в Росії за добу зросла на 303 проти. Всього від інфекції померли 33 489 осіб.

Нагадаємо, що 13 листопада, Росія і Польща оновили рекорди по кількості хворих на Covid-19 за добу.

Напередодні в Росії заразилися коронавірусом троє медиків, яких вакцинували препаратом Супутник V в Алтайському краї. Тоді стверджувалося, що у хворих лікарів не встиг сформуватися імунітет до моменту зустрічі зі збудником Covid-19.