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    У світі

    У Росії новий антирекорд приросту хворих на Covid-19

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    <p>Усього в Росії коронавірус був виявлений у 1 948 603 осіб</p> - У Росії новий антирекорд приросту хворих на Covid-19

    Усього в Росії коронавірус був виявлений у 1 948 603 осіб

    З початку пандемії в Росії виявили коронавірус майже у 1,95 мільйона осіб, близько 33,5 тисячі з них – померли

    У Росії за минулу добу виявили максимальну кількість хворих на коронавірус з початку пандемії – 22 778. Про це повідомляє оперативний штаб в понеділок, 16 листопада.

    Усього в Росії коронавірус був виявлений у 1 948 603 осіб.

    Кількість видужалих пацієнтів, збільшилася за добу на 13 864. Всього вже виписані 1 453 849 пацієнтів.

    Кількість смертей в Росії за добу зросла на 303 проти. Всього від інфекції померли 33 489 осіб.

    Нагадаємо, що 13 листопада, Росія і Польща оновили рекорди по кількості хворих на Covid-19 за добу.

    Напередодні в Росії заразилися коронавірусом троє медиків, яких вакцинували препаратом Супутник V в Алтайському краї. Тоді стверджувалося, що у хворих лікарів не встиг сформуватися імунітет до моменту зустрічі зі збудником Covid-19.

    Нагадаємо, що Росія раніше заявляла, що до кінця 2020 року буде виробляти від 1,5 до 2 мільйонів доз вакцини на місяць, а потім їх кількість поступово збільшать до 6 мільйонів доз на місяць.

    Як повідомлялося, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

    Також, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

    Теги: Росія імунітет ВООЗ коронавірус
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