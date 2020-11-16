Вибори у Молдові: Додон заявив про фальсифікації і буде оскаржувати програш

Ігор Додон попередньо привітав з перемогою у другому турі виборів Майю Санду, але має намір оскаржити результати голосування

Президент Молдови Ігор Додон оскаржить результат виборів у суді через «небачені фальсифікації». Про це повідомляє Європейська правда.

«Попередні результати показують, що мій опонент виграв ці вибори. Мова йде про попередні результати, і я попередньо хочу її з цим привітати...Але були безпрецедентні порушення на виборах...У цій ситуації я зобов’язаний використати всі законні методи, щоб опротестувати ці результати», – сказав Додон.

Серед порушень Додон назвав «заборону голосування жителів Придністров'я, підвезення і підкуп виборців у країнах ЄС, пряме втручання західних лідерів у виборчу кампанію».

Однак, якщо суд підтвердить відсутність порушень на виборах, Додон готовий визнати поразку.

Водночас він закликав своїх прихильників не виходити на вулиці на його захист, адже країні не потрібна дестабілізація.

15 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів, проєвропейський кандидат Майя Санду отримала 57% голосів, а Додон - 43%.

Перший тур виборів відбувся 1 листопада, тоді Санду набрала 36,16%, а Додон - 32,61% голосів виборців.

Додон обраний президентом Молдови у 2016 році, він відомий своїми проросійськими поглядами. Термін повноважень президента Молдови — чотири роки. Одна і та сама особа не може обіймати посаду президента більш ніж два терміни поспіль. За час каденції Додона Конституційний суд тричі тимчасово усував його з посади, щоб підписати необхідні закони і призначити міністрів, кандидатури яких блокував президент.