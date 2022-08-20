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Журналіст Олександр Пасічник: «Деенерівці» ходять по руїнах і кажуть, що це зробили українці. Дехто вірить

Лінія фронту
glavcom.ua
Журналіст Олександр Пасічник: «Деенерівці» ходять по руїнах і кажуть, що це зробили українці. Дехто вірить
Головний редактор лиманської газети «Зоря» Олександр Пасічник

«Яким красивим був наш Лиман!»

Олександр Пасічник, головний редактор лиманської газети «Зоря» (Донецька область), та його дружина Анжеліка на початку квітня мусили тікати з рідного міста, прихопивши лише дві сумки речей. Сьогодні журналіст із сумом спостерігає те, на що перетворилося його рідне місто. Але сподівається повернутися – після перемоги України.

«Ми ще вчасно виїхали: за кілька днів від Лимана залишилися ріжки та ніжки»

– Коли розпочалася активна стадія війни, ми насилу врятувалися. Лиман обстрілами рознесено вщент, – розповів Олександр Анатолійович пресслужбі Національної спілки журналістів. – Не залишилося жодного цілого будинку... Хіба що, може, десь у приватному секторі вціліли. Мій тесть придбав квартиру якраз перед війною – зараз її розбомблено. В моєму помешканні не залишилося жодного вікна. Разом із будинками пішли в небуття гаражі, дачі, сараї. Коли їхали, встигли зібрати дві сумки. Навіть зимового одягу не взяли. Дякую однокурсникові – виручив, не відмовив, запросив нас пожити на своїй дачі під Києвом... Хоч ми перед цим не бачилися 40 років.

Примірник газети «Зоря»
Примірник газети «Зоря»

Лиманська газета «Зоря», в якій Олександр Пасічник пропрацював 42 роки (з них вісім – головним редактором), була в місті «на доброму рахунку». Мала постійних читачів не тільки в самому Лимані, а й у інших містах та селах Донеччини. Тираж, як для локальної друкованої преси, також був доволі пристойним – близько трьох тисяч. Невеличкий, з п’яти осіб, але дружний колектив. У 2020 році «Зоря» відзначила своє 90-річчя. Тоді здавалося, що найгірші випробування – 52-денна «деенерівська» окупація, економічні негаразди, проблеми з роздержавленням – все це позаду.

– Я почав підбивати підсумки своєї журналістської роботи за кілька років. Зробив шість альманахів із найцікавіших публікацій про афганців, лісників (Лиманщина – лісовий край), чорнобильців, спортсменів. Матеріали виходили під рубрикою «Пасновини» (новини Пасічника)... П’ять книжок опублікував, шосту – не встиг, розпочалася повномасштабна війна, – згадує журналіст.

Фронт дуже швидко сягнув околиць Лимана. Почалися страшні обстріли. Спати доводилося в кращому випадку в коридорі, у гіршому – у підвалі. Іноді ховалися по гаражах.

Будинок науки і техніки в Лимані розбомбили на початку війни
Будинок науки і техніки в Лимані розбомбили на початку війни

23 березня головний редактор був змушений видати наказ про припинення на час воєнних дій діяльності ТОВ «Редакція газети Зоря». 2 квітня Олександр Пасічник виїхав із міста, слідом за ним поїхали всі інші працівники редакції: хто в Київ, хто в Рівне, а хто в Полтаву.

– Виїжджати довелося поспіхом: тесть у мене онкохворий, потребує негайного лікування, якого в Лимані, ясна річ, бути не могло, – розповідає Олександр Пасічник. – Ми поїхали спочатку в Одесу, потім – у Чернівці, а відтак – на Київщину. Можна сказати, що ми ще вчасно виїхали. Після нашого від’їзду там розпочалося справжнє пекло. За два-три дні від Лимана залишилися ріжки та ніжки. 30 травня ворог встановив контроль над містом.

«Ждунів» було небагато, але... вони були

– Яким красивим містом був наш Лиман! Його називали перлиною Донбасу, хоч, по правді кажучи, історично це не Донбас, а Слобожанщина. Все місто зелене, акуратне, чисте, в центрі – озеро... Довкола – ліси, курортна зона. У місті був чудовий стадіон, один із найкращих на Донеччині. На ігри там збиралося по три тисячі людей. На матчі вищої ліги не ходило стільки народу, як у нас. Нещодавно побудували футбольне поле з шикарним поливом – майже як у «Шахтаря». Були класні спортивні зали. У Лимані був чудовий Будинок культури, дві бібліотеки із багатим фондом – доросла і дитяча... У перші місяці війни все це знищено, зруйновано, спалено, – розповідає журналіст. – Тепер «деенерівці» ходять по руїнах і кажуть, що це зробили українці. Дехто в це вірить.

У захопленому місті тепер немає ані газу, ані світла, ані каналізації
У захопленому місті тепер немає ані газу, ані світла, ані каналізації

Регулярного зв’язку із тими, хто залишився в Лимані, в Олександра Анатолійовича немає, але яка-неяка інформація таки доходить. Наразі в місті немає ані газу, ані світла, ані каналізації. Електрика є в тих, хто зумів придбати в «деенерівців» генератори за 22 тис. грн. Воду мають ті, хто свого часу зробив у дворах свердловини. Найгірше – з каналізацією. Щоб якось дати собі раду з фекаліями, люди риють у дворах вигрібні ями, а дехто пакети з нечистотами виносить прямо до озера в середмісті.

У Лимані – брак продуктів, але дарами довколишніх лісів скористатися неможливо: місцевість заміновано. Сильно постраждали й довколишні села: шкіл там практично немає, в кожну щось «влетіло». Не пощастило й храмам, хоч вони на Донеччині – переважно Московського патріархату.

– Кажуть, що зараз дехто з тих, хто виїхав, повертається. Не розумію, навіщо. Як там жити, особливо коли настане зима? – дивується журналіст.

Нещодавно стало відомо, що окупанти почали безкоштовно поширювати в Лимані так звану «городскую газету» під незаконно присвоєною назвою «Заря» (на відміну від справжньої «Зорі», вона виходить російською). Головний редактор Олександр Пасічник офіційно повідомив до міської ради, яку евакуйовано в одне з міст підконтрольної території України, і в Національну спілку журналістів України, що жоден із працівників редакції не має жодного стосунку до видання цієї «газети».

Фальшива окупантська «Заря»
Фальшива окупантська «Заря»

– Місцевого населення в Лимані майже не залишилося. Не виїхали ті, хто з якоїсь причини не має такої можливості. Також залишилася певна кількість «ждунів», які чекали «русского мира», – розповідає редактор. – Їх небагато, але вони... є. Серед них – асоціальні особи, які зараз мародерять, лазять по хатах, крадуть речі й везуть їх на Сватове, де ще працюють українські банкомати. Там знімають людям пенсії, беручи «за послуги» третину собі. Заодно продають або міняють награбоване на горілку й продукти. При нас вони були тихше води, нижче трави, а зараз усі – «герої». Проте, серед «ждунів» опинилися й люди, про яких я в житті не подумав би, що вони стануть колаборантами. Про деяких навіть писав замітки...

Ностальгія за журналістикою

У Олександра Анатолійовича – журналістська родина. Все життя пропрацювали кореспондентами двоє його братів, а дочка Христина є журналісткою одного з київських телеканалів.

– Останніми роками, коли головою НСЖУ став Сергій Томіленко, ми активно співпрацювали з НСЖУ, брали участь у багатьох цікавих, пізнавальних семінарах – у Києві, Харкові, Краматорську, – згадує журналіст. – Торік на 30-річчя Незалежності я отримав від НСЖУ грамоту і цінний подарунок.

Зараз Олександр Анатолійович планує перебиратися «на зимові квартири» в Київ. Відчуває ностальгію за журналістикою і радий би знов попрацювати.

– Вже пів року сиджу без роботи. Але журналістів скрізь вистачає. Крім того, я звик працювати в маленькому місті – мене там усі знали, і я знав майже всіх, про багатьох писав, – зітхає Олександр Пасічник.

Ці люди й сьогодні, навіть виїхавши з Лимана, пам’ятають досвідченого журналіста.

– Наприклад, підтримую зв’язок із працівниками залізниці (в нас у Лимані – потужний залізничний вузол), – розповідає журналіст. – Вони на київському стадіоні «Локомотив» нещодавно провели турнір пам’яті загиблих залізничників. За звичкою зателефонували мені…

Олександр Анатолійович ніколи не залишав намагань займатися журналістикою. Готує до видання в різних ЗМІ останній неопублікований том альманаху своїх журналістських робіт. Серед його нещодавніх матеріалів – розповідь про земляка-лиманця, учасника «Ігор Нескорених» з позивним «Дикий», який із 2014 року боронить Вітчизну, і не залишив війська навіть після того, як отримав тяжке поранення.

– Такі історії дуже надихають, – каже журналіст. – Я теж усе життя займався спортом, тож не звик здаватися!

Журналіст Олександр Пасічник: «Деенерівці» ходять по руїнах і кажуть, що це зробили українці. Дехто вірить фото 1

Максим Степанов, служба інформації НСЖУ

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